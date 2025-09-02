Vorteilswelt
Kammerlichtspiele

Von Rock bis Rezitation: Ein Potpourri der Genres

Kärnten
02.09.2025 14:00
Ethel Merhaut (li.) und Gerti Drassl versprechen mit „Travestie der Liebe“ einen ...
Ethel Merhaut (li.) und Gerti Drassl versprechen mit „Travestie der Liebe“ einen abwechslungsreichen Abend über das Spannungsverhältnis weiblicher Erfahrungen.(Bild: Mato Johanik)

Mit ihrem Herbst- und Winterprogramm gruben die Kammerlichtspiele Klagenfurt tief im kulturellen Erdboden und ernten einen abwechslungsreichen Spielplan für ihre Besucher. 

So bunt wie das herbstliche Laub präsentiert sich in diesem Jahr das Programm der Kammerlichtspiele in Klagenfurt. Zwischen Konzert, Theater und Kabarett entfaltet sich ein vielfältiger Reigen an kulturellen Höhepunkten, mit klingenden Namen und spannenden Entdeckungen.

Den Auftakt macht am 25. September das Theater Waltzwerk mit seiner Produktion „Minihorror“. Das Stück taucht in die Albträume des Mittelstands ein und wirft dabei einen scharfen Blick in den Abgrund, der sich im scheinbar geordneten Alltag auftut – und sich nicht mehr schließen lässt.

Eine Brücke zwischen Tradition und Moderne
Musikalisch eröffnet die Indie-Rock-Band Catastrophe & Cure die Konzertreihe am 3. Oktober. Mit ihrem neuen Album „In the Wind“ kehrt die Formation zurück zu ihren gitarrenlastigen Wurzeln und verspricht einen energiegeladenen Abend. Eine kulturelle Brücke schlagen am 7. November die Kärntner Musiker Bamlak Werner (Cloudhead) und Valentin Lindner. Unter dem Projektnamen „SOWAS“ präsentieren sie originelle Neuinterpretationen traditioneller Texte, verknüpfen sie mit modernen Bearbeitungen klassischer Werke und überraschen mit eigenen Kompositionen – ein Abend zwischen Tradition und Experiment.

„Minihorror“ erzählt die Geschichten von Mini und Miki und ihren Abenteuern im städtischen ...
„Minihorror“ erzählt die Geschichten von Mini und Miki und ihren Abenteuern im städtischen Alltag. Gespielt von Markus Achatz und Birgit Fuchs.(Bild: Markus Achatz)

Auch das junge Publikum kommt nicht zu kurz: Ab 4. November gastiert das Theater Feuerblau mit der beliebten Geschichte „Der Grüffelo“. Das Kinderstück begeistert bereits seit Jahren Generationen und entführt Kinder ab vier Jahren in eine fantasievolle Welt voller Witz und Spannung.

Viele Highlights mit Musik und darstellender Kunst
„Travestie der Liebe“ – Ein Abend mit Texten von Vicky Baum, Else Lasker-Schüler und Else Feldmann zeigt die Spannungsfelder weiblicher Erfahrung. Die bekannte Schauspielerin Gerti Drassl liest, Ethel Merhaut und ihr Trio setzen musikalische Akzente mit Liedern von Hollaender, Weill und Leopoldi.

Weitere Highlights: Julia Stemberger, Yasmo & die Klangkantine, Chris Lohner, Genesis – surreales Zirkustheater und viele mehr. Infos unter: kammerlichtspiele.at

Kärnten

Kammerlichtspiele
Von Rock bis Rezitation: Ein Potpourri der Genres
Spesen und Körberlgeld
Trotz Aus: So profitiert WAC von der Europa-Quali
„KärnThema“
1,66 Prozent für die Stadt – der Rest fürs Land
Abenteuer Lesen
Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu
Neue Managerin
Kärntnerin tauscht Wörthersee gegen US-Skigebiet
