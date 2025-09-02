Von Rock bis Rezitation: Ein Potpourri der Genres

Eine Brücke zwischen Tradition und Moderne

Musikalisch eröffnet die Indie-Rock-Band Catastrophe & Cure die Konzertreihe am 3. Oktober. Mit ihrem neuen Album „In the Wind“ kehrt die Formation zurück zu ihren gitarrenlastigen Wurzeln und verspricht einen energiegeladenen Abend. Eine kulturelle Brücke schlagen am 7. November die Kärntner Musiker Bamlak Werner (Cloudhead) und Valentin Lindner. Unter dem Projektnamen „SOWAS“ präsentieren sie originelle Neuinterpretationen traditioneller Texte, verknüpfen sie mit modernen Bearbeitungen klassischer Werke und überraschen mit eigenen Kompositionen – ein Abend zwischen Tradition und Experiment.