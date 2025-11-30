Chancellor announcement
Stocker wants to stand for election again in 2029
Three days after his return to the political stage, Federal Chancellor Christian Stocker (65) talks to Conny Bischofberger about his time in the home office, rumors of a coup, Harald Mahrer, the advance of Herbert Kickl and the light at the end of the tunnel.
His office on Ballhausplatz has been rearranged. The large conference table is now to the left of the entrance, the black leather couch is enthroned in the middle of the room. Only Figl and Raab are smiling as ever from black and white photos on the wall. The sixties grandfather clock still shows summer time; his office was deserted and flagless when the changeover took place. There is now a standing desk next to the desk because the Chancellor is not supposed to sit for long periods after his back operation. "I also do my exercises in between," explains Christian Stocker, "only small muscles are moved, nobody notices."
