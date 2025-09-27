Vogelschlag! Airbus musste umdrehen
Nach Salzburg-Ablfug
Bange Momente in der Luft! Ein Airbus von Eurowings musste auf dem Weg nach Griechenland schon kurz nach dem Start am Salzburger Flughafen umkehren. Der Grund war sogenannter Vogelschlag. Über Freilassing seien einige Vögel in die Triebwerke geraten, hieß es.
Die Piloten entschieden sich nach Vorfall am Mittwoch, sicherheitshalber nach Salzburg zurück zu fliegen und die Maschine technisch überprüfen zu lassen, wie ein Airportsprecher der „Krone“ bestätigte. Zuvor musste das Flugzeug noch Warteschleifen über dem Innviertel drehen.
