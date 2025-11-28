E-Scooter-Unfall: 23-Jährige erlag Verletzungen

Junge Frau in Graz verstorben

Er wurde angezeigt, gab aber dennoch an, sich an den Unfall nicht erinnern zu können. Doch die Konsequenzen des Unfalls sind verheerend: Wie am heutigen Freitag bekannt wurde, ist die 23-Jährige E-Scooter-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark im LKH Graz an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben.