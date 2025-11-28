E-Scooter-Unfall: 23-Jährige erlag Verletzungen

Anfang November wurde eine E-Scooter-Lenkerin (23) in Kirchberg an der Raab von einem Kleintransporter erfasst. Der Lenker ließ sie bewusstlos im Acker liegen. Jetzt starb sie an ihren Verletzungen.
Am Stadlteichweg in Kirchberg an der Raab, auf Höhe des Hotels Gsölserhof, fanden Passanten am Freitag, 7. Novmber, eine 23-Jährige bewusstlos im Acker. Die junge Frau wurde reanimiert und anschließend ins Grazer Uniklinikum geflogen, wir haben berichtet. Über Fahrzeugteile, die man am Unfallort fand, konnte man den Lenker (29) jenes Kleintransporters ausfindig machen, der im Alkoholrausch Fahrerflucht begangen hatte.
Junge Frau in Graz verstorben
Er wurde angezeigt, gab aber dennoch an, sich an den Unfall nicht erinnern zu können. Doch die Konsequenzen des Unfalls sind verheerend: Wie am heutigen Freitag bekannt wurde, ist die 23-Jährige E-Scooter-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark im LKH Graz an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben.
