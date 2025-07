Verbot von „Gummibärchen mit Kick“ wird gefordert

Landesrätin Haberlander fordert deshalb, im Jugendschutz genauer auf diese Produkte zu schauen und die Waren in CBD-Shops strenger zu kontrollieren: „Denn eines muss klar sein: Die Gesundheit der Menschen ist uns das Wichtigste.“ Die Gesetzeslage in Oberösterreich müsse klarer sein und der Erwerb und Besitz solcher Substanzen solle an strenge Altersgrenzen (wie auch schon in anderen Bereichen) gekoppelt werden.