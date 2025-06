Vater im KZ: Nach 85 Jahren kam seine Uhr zurück!

Aber wie kann das sein? „Was den Opfern abgenommen wurde, haben die Nazis erst verstaut“, das wanderte dann in die sogenannten Arolsen-Archive, eine Sammlung, die zum Unesco-Weltdokumentenerbe gehört. „Und erst ab dem Jahr 2016 ist man dazu übergegangen, eventuelle Erben auszuforschen und Besitztümer zurück zu geben“, hat Zagler in Erfahrung gebracht. So fand die Uhr, nach dieser unfassbar langen Zeit, nach all den Wirren, Umwandlungen, dem Chaos und Horror des Krieges, tatsächlich zurück in den Selzthaler Haushalt.