Umgekehrter Adventkalender für den guten Zweck

Anstatt 24 Tage lang ein Fenster zu öffnen, ruft die Caritas mit dem „umgekehrten Adventkalender“ zum Gegenteil auf: „Ziel ist es, jeden Tag im Advent eine Spende in ein Paket zu legen, sodass bis Weihnachten 24 Dinge zusammenkommen“, sagt Adam Lamprecht, Leiter des Marienstüberls in Graz. Die Spenden können bei der Caritas – u. a. in vielen Carla-Läden – abgegeben werden. „Sie gehen ganz unbürokratisch an Menschen, die sich ihr Leben kaum leisten können.“