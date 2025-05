Warum Armut so viel öfter Frauen betrifft

Eine Trennung mit Kind – nicht nur emotional ist das belastend, sondern auch ein Risikofaktor für Frauen, in der Armut zu landen, weiß Karin Heitzmann, Sozioökonomin an der WU Wien. Am Freitag ist sie beim Symposium „Warum ist Armut weiblich?“ der VinziWerke in Graz zu Gast.