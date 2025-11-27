Vorteilswelt
Was sich noch ausgeht

Die Innsbrucker Bauvorhaben für das Jahr 2026

Tirol
27.11.2025 17:00
Bürgermeister Johannes Anzengruber, Finanzdirektor Martin Rupprechter und Stadträtin Mariella ...
Bürgermeister Johannes Anzengruber, Finanzdirektor Martin Rupprechter und Stadträtin Mariella Lurz informieren über das Ressortbudget Tiefbau.(Bild: Johanna Birbaumer)

Eine Serie von Pressegesprächen über das Budget der Stadt soll Transparenz schaffen. Dieses Mal war das Ressort Tiefbau an der Reihe. Im Mittelpunkt steht die Verbauung des Höttinger Baches sowie Radwege.

Viel Spielraum hat Innsbruck hinsichtlich des Budgets ja nicht für nächstes Jahr, ein paar Projekte werden dennoch umgesetzt. Aus dem Bereich Tiefbau, welches 33 Prozent der 33,3 Millionen Euro Investitionsvorhaben für 2026 ausmacht, sind die wichtigsten Punkte:

Zitat Icon

Hinter diesen Budgetzahlen stehen gezielte Zukunftsinvestitionen für eine sichere, klimafitte und lebenswerte Stadt.

Stadträtin Mariella Lutz

  • Der Radweg am Südring (nördliche Seite) inklusive Baumbepflanzung für mehr Schatten am Gehsteig (inklusive andere Radprojekte 2,78 Mio. €);
  • Die Planung für die Brücke vom Sillzwickel zur Hallerstraße (0,5 Mio. €);
  • Der Höttinger Graben bzw. der Höttinger Bach wird verbaut, angefangen mit einem sogenannten „Geschieberückhaltebecken“ (0,41 Mio. €);
Lesen Sie auch:
Dejan Lukovic (Vorsitzender Ausschuss Finanzen), BM Johannes Anzengruber und Martin Rupprechter ...
Budgetvoranschlag 2026
Innsbruck muss den Gürtel enger schnallen
06.11.2025
  • Gesichert ist außerdem die Sanierung und der Neubau des Schwimmbades in der Höttinger Au (siehe Artikel oben) und weiter in Planung ist die Unterführung am Bahnhof, für die es 2026 allerdings keinen Baubeginn geben wird.

  • Außerdem investiert Innsbruck im Rahmen der Standortoffensive Rossau mit 1,05 Millionen Euro gezielt in die Neugestaltung der Kreuzung Archenweg/Grabenweg.

Porträt von Nadine Isser
Nadine Isser
