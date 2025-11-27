Die Innsbrucker Bauvorhaben für das Jahr 2026

Eine Serie von Pressegesprächen über das Budget der Stadt soll Transparenz schaffen. Dieses Mal war das Ressort Tiefbau an der Reihe. Im Mittelpunkt steht die Verbauung des Höttinger Baches sowie Radwege.
Viel Spielraum hat Innsbruck hinsichtlich des Budgets ja nicht für nächstes Jahr, ein paar Projekte werden dennoch umgesetzt. Aus dem Bereich Tiefbau, welches 33 Prozent der 33,3 Millionen Euro Investitionsvorhaben für 2026 ausmacht, sind die wichtigsten Punkte:
Hinter diesen Budgetzahlen stehen gezielte Zukunftsinvestitionen für eine sichere, klimafitte und lebenswerte Stadt.
Stadträtin Mariella Lutz
Außerdem investiert Innsbruck im Rahmen der Standortoffensive Rossau mit 1,05 Millionen Euro gezielt in die Neugestaltung der Kreuzung Archenweg/Grabenweg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.