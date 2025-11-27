Mitbewohner in Panik: Vier Fremde hämmern an Tür

Der Albtraum eines jeden Mitbewohners: Der 19-jährige Mieter aus Slowenien berichtete gegenüber der Polizei, dass zwei Männer und zwei Frauen an seiner Tür gehämmert und lautstark nach seinem Mitbewohner verlangt hätten. Als er zunächst nicht öffnete, sollen die vier versucht haben, die Türe mit einem Messer aufzubrechen, und ihm mit dem Umbringen gedroht haben.