Patient starb, da griff Pfleger schamlos zu

Mutter und Tochter: Es gab keine „Schulden“

Diese „Schulden“ stellten Mutter und Tochter als Zeugen vehement in Abrede. „Ich habe angeboten, ihm das Geld zu zahlen, obwohl mir der Betrag deutlich zu hoch vorkam“, erklärte die Frau des Beraubten. Es sei hingegen so, dass der Pfleger Interesse etwa an der Lederjacke geäußert hätte, sie diese aber behalten wollte. Erst einen Tag nach dessen Abreise habe man die Diebstähle bemerkt.