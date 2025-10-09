Judi Dench verliert Sehkraft und Gedächtnis

Die als Geheimdienstchefin „M“ in den James-Bond-Filmen zum Weltstar gewordene britische Schauspielerin Judi Dench leidet altersbedingt unter zunehmenden Einschränkungen.
Sie sehe inzwischen fast nichts mehr, sagte die 90-Jährige der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Wenn ich nun noch auftrete, werden mir helle Matten ausgelegt, damit ich weiß, wo ich stehen soll.“
Aktuelles verblasst immer mehr
Auch ihr Gedächtnis lasse nach, sagte Dench. Das aktuelle Geschehen verblasse dabei in ihrem Gehirn, Shakespeare allerdings vergesse sie nicht.
„Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen ,Sommernachtstraum‘, ,Maß für Maß‘ und ,Was ihr wollt‘ aufsagen.“ Shakespeare sei wie ihr Herzschlag. „Diese Zeilen sind in meine Mitte hineingebohrt“, sagte Dench.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.