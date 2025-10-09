Judi Dench verliert Sehkraft und Gedächtnis

„Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen ,Sommernachtstraum‘, ,Maß für Maß‘ und ,Was ihr wollt‘ aufsagen.“ Shakespeare sei wie ihr Herzschlag. „Diese Zeilen sind in meine Mitte hineingebohrt“, sagte Dench.