Discobesucher (18) durch Notoperation gerettet

Keine vorweihnachtliche Stimmung wollte bei den beiden Kontrahenten aufkommen, die sich am ersten Adventsonntag gegen 2 Uhr morgens in einer Diskothek in Röthis prügelten. Dabei zückte der 20-Jährige ein Klappmesser und rammte dies einem 18-Jährigen in den Oberkörper.