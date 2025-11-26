Vorteilswelt
GUTEN MORGEN

Stocker wieder da | Fitter Kanzler

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Eva Manhart)

Stocker wieder da. Haarsträubend, was rund um die Operation und die nachfolgende Rekonvaleszenz von Bundeskanzler Christian Stocker so alles an Gerüchten ins Kraut schoss! Von einer Bandscheibenoperation war die Rede (stimmt nicht), davon, dass er nach der OP kaum stehen und gehen könne (stimmt ebenfalls nicht). Dass es gar nicht sicher sei, ob Stocker jemals ins Kanzleramt zurückkehren werde. Nun ist er doch wieder da, etwas schlanker und zumindest nach außen hin besser gelaunt als zuvor.

Fitter Kanzler. Zumindest was den körperlichen Zustand betrifft, ist die bessere Laune auch kein Wunder: Man hört, dass Stocker seit vielen Monaten permanent unter starken Schmerzen gelitten habe, dass die Probleme bereits begonnen hatten, sich aus dem Rücken in die Beine fortzusetzen. All das, wird versichert, sei durch die Operation und die danach notwendige Schonung behoben, der Kanzler nun schmerzfrei. Wunden bleiben dennoch. Stocker, den es nicht in die erste Reihe gedrängt hat, bekam in den vergangenen Wochen mehr denn je zu spüren, wie heutzutage mit öffentlichen Personen umgegangen wird. Man warf ihm sogar vor, dass er – angesichts teils unzumutbar langer Wartezeiten auf OP-Termine – sicher vorgereiht worden sei. Auch wenn das nicht allen gefällt, muss man sagen: Ja, bitte nehmt den Kanzler so schnell wie möglich dran. Das Land braucht einen fitten Regierungschef mehr denn je. Wünschen wir Christian Stocker, dass er mehr denn je die Zügel in die Hand nimmt. Denn es ist notwendiger denn je.

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
