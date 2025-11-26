Stocker wieder da | Fitter Kanzler

Fitter Kanzler. Zumindest was den körperlichen Zustand betrifft, ist die bessere Laune auch kein Wunder: Man hört, dass Stocker seit vielen Monaten permanent unter starken Schmerzen gelitten habe, dass die Probleme bereits begonnen hatten, sich aus dem Rücken in die Beine fortzusetzen. All das, wird versichert, sei durch die Operation und die danach notwendige Schonung behoben, der Kanzler nun schmerzfrei. Wunden bleiben dennoch. Stocker, den es nicht in die erste Reihe gedrängt hat, bekam in den vergangenen Wochen mehr denn je zu spüren, wie heutzutage mit öffentlichen Personen umgegangen wird. Man warf ihm sogar vor, dass er – angesichts teils unzumutbar langer Wartezeiten auf OP-Termine – sicher vorgereiht worden sei. Auch wenn das nicht allen gefällt, muss man sagen: Ja, bitte nehmt den Kanzler so schnell wie möglich dran. Das Land braucht einen fitten Regierungschef mehr denn je. Wünschen wir Christian Stocker, dass er mehr denn je die Zügel in die Hand nimmt. Denn es ist notwendiger denn je.