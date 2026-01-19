„ORF ärgert es selbst, dass es durchgerutscht ist“

„Alle können stolz auf sich sein“

Daher sagte der Coach nach der gewonnenen Bronzemedaille auch: „Das Semifinale tat schon unglaublich weh. Aber mich freut es sehr, dass die Mannschaft sich wieder aufraffen konnte und das Spielglück gegen Spanien auf unserer Seite war. Die Bronzemedaille ist sehr viel wert. Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt. Vielleicht wäre auch mehr drin gewesen, aber am Ende muss man immer mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Und da können alle ziemlich stolz auf sich sein.”