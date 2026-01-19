Vorteilswelt
Nach Mattscheibe

„ORF ärgert es selbst, dass es durchgerutscht ist“

Sport-Mix
19.01.2026 12:25
Nachdem der EM-Sieg von Österreichs
Nachdem der EM-Sieg von Österreichs(Bild: worldsportpics.com/Frank Uijlenbroek)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Nachdem der EM-Triumph von Österreichs Hockey-Herren in Heidelberg vergangene Woche nicht im ORF zu sehen war, wurde der dramatische Bronze-Gewinn von Österreichs Hockey-Damen in Prag live in ORF Sport Plus übertragen. Sabine Blemenschütz, Generalsekretärin des Hockeyverbands, sagt: „Der ORF ärgert sich selbst, dass ihnen das Herren-Finale durchgerutscht ist.“

Nach dem Spektakel bei den Hockey-Herren gab es auch bei Österreichs Hockey-Frauen in Prag hochklassigen Sport und eine extreme Dramatik. Im Spiel um Platz drei gelang Laura Kern vom AHTC Wien zwei Sekunden vor dem Ende der 3:2-Siegestreffer gegen Spanien.

Am Tag zuvor hatte Rot-Weiß-Rot das Semifinale gegen Tschechien im Penalty-Shoot-Out verloren. Noch bitterer: Die Mannschaft von Trainer Christian Hoffmann führte bis 40 Sekunden vor Schluss 2:0 und kassierte dann noch zwei Gegentore.

Die Mannschaft und der Betreuerstab mit ihren Bronzemedaillen.
Die Mannschaft und der Betreuerstab mit ihren Bronzemedaillen.(Bild: Hockey Austria)

„Alle können stolz auf sich sein“
Daher sagte der Coach nach der gewonnenen Bronzemedaille auch: „Das Semifinale tat schon unglaublich weh. Aber mich freut es sehr, dass die Mannschaft sich wieder aufraffen konnte und das Spielglück gegen Spanien auf unserer Seite war. Die Bronzemedaille ist sehr viel wert. Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt. Vielleicht wäre auch mehr drin gewesen, aber am Ende muss man immer mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Und da können alle ziemlich stolz auf sich sein.”

Kapitänin Johanna Czeck strahlte: „Wir sind richtig, richtig stolz und erleichtert, dass wir Bronze holen konnten. Wir sind am Ende geduldig geblieben, haben unsere Chance noch abgewartet und die genutzt. Ich bin unfassbar stolz auf das Team.“

Extra-Trophäe für Katharina Proksch
Eine Extra-Trophäe gab es für Katharina Proksch, die mit dem U21 Talent Award ausgezeichnet wurde. Ihr Papa Peter spielte einst ebenfalls im Nationalteam, ist neben seinem Beruf als Richter auch Vizepräsident Sport beim AHTC Wien.

Schon Ende Jänner (30. und 31.) wartet mit dem Masters in der Südstadt das nächste Hockey-Highlight. ORF Sport Plus wird die Finalspiele live übertragen. Und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt wird dort auch die beiden Nationalmannschaften für ihre starken Leistungen bei den Hallen-Europameisterschaften ehren.

Nach Mattscheibe
„ORF ärgert es selbst, dass es durchgerutscht ist“
18 Tore!
Großfamilie schießt Färöer zu historischem EM-Sieg
Krone Plus Logo
Große Leidenschaft
Geschäft mit Genussmittel: Rad-Asse werden Partner
Nun droht das EM-Aus
Horror-Halbzeit wird Österreich zum Verhängnis
Krone Plus Logo
Nächster Schritt Profi
In den USA zertrümmert unser Talent alle Rekorde

