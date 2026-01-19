Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Drama im Schnee: Sind wir zu leichtsinnig?

Forum
19.01.2026 12:05
Wenn die Lawinengefahr unterschätzt wird, kommt der Suchtrupp auf vier Pfoten.
Wenn die Lawinengefahr unterschätzt wird, kommt der Suchtrupp auf vier Pfoten.(Bild: APA/ZOOM.TIROL)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Tödliche Skiunfälle und Lawinenunglücke: Dramatische Nachrichten von Österreichs Bergen füllen leider seit dem vergangenen Wochenende die Schlagzeilen. Geht unsere Gesellschaft zu leichtfertig mit dem Risiko auf den und abseits der Pisten um? Was sagt die „Krone“-Community zu diesem Thema? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

0 Kommentare

Am Samstag wurden sieben erfahrene Wintersportler bei ihrer Skitour von einer Lawine im Großarltal erfasst. Trotz guter Ausrüstung starben vier von ihnen. Nicht weit davon entfernt starb eine Frau bei einem anderen Lawinenabgang. Bei einer weiteren Lawine im Murtal gab es drei Tote. 

Indes wurde im Zillertal in einem Waldstück neben der Piste die Leiche eines Skifahrers entdeckt, es wird ein Unfall vermutet. In Obertauern rammte ein Snowboardfahrer einen Skifahrer auf der blauen Piste und ließ ihn schwer verletzt liegen.

Welche Erfahrungen mussten Sie bereits mit Leichtsinnigkeit beim Skisport miterleben? Welche Sicherheitsvorkehrungen treffen Sie bei Skitouren und auf der Piste? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!

