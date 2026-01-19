Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skandalöses Finale

Coach schimpft: „Spiel war beschämend für Afrika“

Fußball International
19.01.2026 11:56
Walid Regraguis Truppe musste sich im Finale geschlagen geben.
Walid Regraguis Truppe musste sich im Finale geschlagen geben.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit unwürdigen Szenen ist am Sonntagabend in Rabat der Fußball-Afrika-Cup zu Ende gegangen. Das Finale zwischen Gastgeber Marokko und Senegal stand am Rande des Abbruchs, als Senegals Spieler – offenbar auf Geheiß von Trainer Pape Thiaw – nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff in die Kabine marschierten. Marokko vergab danach den Elfmeter, und Senegal siegte nach Verlängerung 1:0. „Das Spiel, das wir hatten, war beschämend für Afrika“, erklärte Marokkos Trainer Walid Regragui.

0 Kommentare

Auslöser der tumultartigen Szenen war ein Zweikampf zwischen Brahim Díaz und Senegals El Hadji Malick Diouf in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Nach einem leichten Halten im Strafraum forderte Díaz energisch Elfmeter. Unter großem Protest der Senegalesen schaute sich Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo die Szene am TV-Bildschirm an – und zeigte nach VAR-Entscheidung auf den Punkt.

Danach nahm das Drama seinen Lauf: Senegals Spieler und Betreuer wüteten, Thiaw beorderte seine Spieler nach langen und heißen Debatten sogar in die Kabine. Dort blieben sie nicht lange. Der Ex-Salzburger Sadio Mané, der zum Spieler des Turniers gewählt wurde, forderte seine Teamkollegen als Erster auf, wieder auf den Rasen zurückzukehren. Als Díaz schließlich nach rund 20-minütiger Unterbrechung ran durfte, entschied er sich für einen Lupfer a la Panenka in die Tormitte. Torhüter Edouard Mendy blieb stehen und hielt den Ball mühelos fest. Pape Gueye schoss Senegal schließlich in der vierten Minute der Verlängerung zum zweiten Titel nach jenem von 2022.

Vorfälle „Inakzeptabel“
FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Vorfälle als „inakzeptabel“. „Wir verurteilen das Verhalten einiger ‘Fans‘ sowie einiger senegalesischer Spieler und Mitglieder des Trainerstabs aufs Schärfste. Es ist inakzeptabel, das Spielfeld auf diese Weise zu verlassen, und Gewalt darf in unserem Sport nicht toleriert werden“, sagte der Schweizer. „So etwas hat im Fußball nichts zu suchen.“

Gianni Infantino mit Marokkos Brahim Diaz
Gianni Infantino mit Marokkos Brahim Diaz(Bild: EPA/JALAL MORCHIDI)

  Heftige Kritik setzte es auch von Marokkos Teamchef. „Was Pape heute Abend gemacht hat, gereicht Afrika nicht zur Ehre. Er ist jetzt ein Champion Afrikas, also kann er sagen, was er will, aber sie haben das Spiel für mehr als zehn Minuten unterbrochen“, kritisierte Regragui, der auch mit Diaz hart ins Gericht ging. „Das ist keine Entschuldigung dafür, wie Brahim geschossen hat. Er hat so geschossen und dafür müssen wir geradestehen. Wir müssen nach vorne schauen und akzeptieren, dass er vergeben hat.“

Entschuldigung von Thiaw
Senegals Teamchef bat nach dem Eklat um Entschuldigung. „Manchmal reagiert man in der Hitze des Gefechts“, sagte Pape Thiaw. „Wir akzeptieren die Fehler des Schiedsrichters, das kann passieren. Wir hätten nicht so reagieren sollen, aber das ist nun Vergangenheit. Wir entschuldigen uns beim Fußball.“ Als Díaz von Infantino den goldenen Schuh als Toptorschütze des Turniers überreicht bekam, wurde die Ehrung von einer Mischung aus Pfiffen und Applaus begleitet. Der Offensivspieler von Real Madrid wirkte dabei sichtlich niedergeschlagen.

Lesen Sie auch:
Edouard Mendys Handtuch löste großen Wirbel aus.
Unsportliche Szenen
Kurioser Handtuch-Eklat im Finale des Afrika-Cups
19.01.2026
Es drohte der Abbruch
Senegal gewinnt Skandal-Finale nach Elfer-Drama
18.01.2026
Verrücktes Finale
Elfer-Blackout: „Hat sein ganzes Land enttäuscht“
19.01.2026

In Senegals Hauptstadt Dakar gab es danach sofort eine Riesenparty. Menschen zündeten Feuerwerke, Tausende gingen auf die Straße und feierten mit Hupkonzerten. Senegals Präsident erklärte den 19. Jänner zum Feiertag, Schulen und Büros sollen am Montag geschlossen bleiben, damit gefeiert werden kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr Fußball International
Skandalöses Finale
Coach schimpft: „Spiel war beschämend für Afrika“
„Krone oder Kasperl“
„Super, dass er endlich sagt, was Sache ist!“
Unsportliche Szenen
Kurioser Handtuch-Eklat im Finale des Afrika-Cups
Verrücktes Finale
Elfer-Blackout: „Hat sein ganzes Land enttäuscht“
Roma nimmt Revanche
Milan besiegt Lecce dank Premierentor von Füllkrug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf