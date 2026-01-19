Mann bekam nach Phishing-Falle 8500 Euro zurück

So schützen Sie sich vor Phishing-Attacken

Sich bei der AK zu melden, sei empfehlenswert, betont AK-Präsident Günther Goach: „Konsumentinnen und Konsumenten sollten keine Scheu davor haben, sich in solchen Fällen an den Konsumentenschutz zu wenden. Unsere Expertinnen und Experten helfen kostenlos!“ Die Stelle ist per Mail an konsument@akktn.at oder telefonisch unter 050 477-2000 erreichbar.