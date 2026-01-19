Britischer Popstar wird Wien ordentlich einheizen

Wien bekommt ein Pop-Date der Extraklasse: Nach der Roxette-Ansage zündet das Donauinsel Open Air 2026 gleich das nächste Hit-Feuerwerk – Rita Ora kommt am 23. Juli auf die Insel. Aber damit noch nicht genug, auch weitere Top-Stars wurden bereits angekündigt. Tickets gibt es ab 19.01. um 13.00 Uhr.
Na bitte, so geht Konzert-Sommer in Wien! Kaum ist die Freude über die schwedische Kult-Band Roxette (22. Juli) noch frisch, schiebt der Veranstalter den nächsten Kracher nach. Rita Ora („Let You Love Me“) wird am 23. Juli 2026 zur Headlinerin auf der Donauinsel beim Open-Air-Festival. Im Gegensatz zu ihrem winterlichen Auftritt in Ischgl vergangenen November, wird Wien im Hochsommer nun noch heißer werden.
Zehn Milliarden Streams und jetzt Donauinsel-Vibes
Rita Ora (35) ist längst mehr als „nur“ Popstar: mehr als zehn Milliarden Streams, eine Hitliste voller Ohrwürmer und dazu eine Karriere, die sich zwischen Musik, Film und Fernsehen absolut sehen lassen kann.
Und für Fans wird es jetzt besonders spannend: Die britische Sängerin deutete an, dass neue Musik anstehe, samt Album-Plan und Tour. „Meine Karriere war bisher so spannend. Ich habe Filme und Fernsehen gemacht, also viel nach außen gearbeitet. Im neuen Jahr will ich wieder mehr nach innen gehen - aufräumen und alles bewusster angehen“, so Ora. Heißt für Wien: Auf der Donauinsel könnten nicht nur die großen Hits gefeiert werden, sondern vielleicht auch schon ein Vorgeschmack auf ihr nächstes Kapitel.
Warm-up mit Star-Faktor
Damit schon vor dem Headliner die Stimmung kocht, gibt es Support, der locker selbst ein eigenes Abendprogramm füllen könnte. Bei Milow, dem Belgier mit dem goldenen Akustik-Händchen („Ayo Technology“) ist definitiv zu erwarten, dass er sich gefühlvoll und lässig ins Herz des Publikums spielt.
Und auch Chart-Stürmerin Leony, die mit „Faded Love“ oder „Remedy“ absolute Ohrwurm-Hits im Repertoire hat, bringt ihre Energie auf die Insel.
17. Juli: Baller Island – Mallorca-Party Deluxe
18. Juli: It´s my Life – das 90er Festival
22. Juli: Roxette Live – Back Again
23. Juli: Rita Ora, Leony, Milow
24. Juli: Forever Young – das 80er Festival
25. Juli: Millenium Beats – das 2000er Festival
Der Vorverkauf startet heute, am 19. Jänner um 13:00 Uhr. Die Preise schwanken zwischen 79 und 99 Euro (Front of the Stage) und die Tickets sind auf oeticket zu kaufen. Auch VIP-Packages werden verfügbar sein.
