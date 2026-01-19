Britischer Popstar wird Wien ordentlich einheizen

Und für Fans wird es jetzt besonders spannend: Die britische Sängerin deutete an, dass neue Musik anstehe, samt Album-Plan und Tour. „Meine Karriere war bisher so spannend. Ich habe Filme und Fernsehen gemacht, also viel nach außen gearbeitet. Im neuen Jahr will ich wieder mehr nach innen gehen - aufräumen und alles bewusster angehen“, so Ora. Heißt für Wien: Auf der Donauinsel könnten nicht nur die großen Hits gefeiert werden, sondern vielleicht auch schon ein Vorgeschmack auf ihr nächstes Kapitel.