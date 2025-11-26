Nach langer Leidenszeit steht das Comeback bevor

Vor elf Monaten riss sich Snowboard-Cross-Athletin Anna Galler das Kreuzband im linken Knie. Die Saison war für sie damit bereits vor dem Winter vorbei. Aufgeben kam für die 23-Jährige vom SC Radstadt aber nicht infrage. „Ich habe in der Therapie hart gearbeitet, bin relativ schmerzfrei und habe zuletzt viel auf Schnee trainiert“, erzählt die Pongauerin, die in dieser Woche bei den Europacups im Pitztal ihr Comeback geben möchte. „Ich stehe auf der Startliste, aber ob ich starte, entscheide ich kurzfristig. Das Vertrauen fehlt noch etwas und ich will mir keinen Druck machen.“