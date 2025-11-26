Rabiater Alko-Lenker drohte Polizisten Schläge an

Gegen den Außenspiegel eines Polizeiautos fuhr am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr ein 44-jähriger Deutscher in der Stadt Salzburg. Bei der Kontrolle wurde der Betrunkene aggressiv und drohte den Polizisten mit Schlägen. Er wurde vorläufig festgenommen, den Führerschein ist er los und mehrere Anzeigen folgten.