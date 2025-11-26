Rabiater Alko-Lenker drohte Polizisten Schläge an

Gegen den Außenspiegel eines Polizeiautos fuhr am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr ein 44-jähriger Deutscher in der Stadt Salzburg. Bei der Kontrolle wurde der Betrunkene aggressiv und drohte den Polizisten mit Schlägen. Er wurde vorläufig festgenommen, den Führerschein ist er los und mehrere Anzeigen folgten.
Zu dem Vorfall war es im Salzburger Stadtteil Lehen gekommen, wo sich das Polizeiauto auf einem Linksabbiegestreifen eingereiht hatte. Der entgegenkommende Deutsche fuhr zu knapp vorbei, streifte und beschädigte den Außenspiegel des Polizeiautos.
Bei der anschließenden Kontrolle war der im Flachgau lebende 44-Jährige derart aggressiv, dass ihn die Beamten vorübergehend festnahmen. In weiterer Folge gestand er den Vorfall. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,3 Promille.
