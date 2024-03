Ortschefinnen: „Wir Frauen sind wohl offener“

„Vielleicht sind Frauen offener. Bürger können mit ihnen besser reden und vor allem über mehr Themen“, lacht Katharina Prommegger auf die Frage, ob Frau-Sein ein Grund ihres Erfolgs ist. Die Schönheitssalonbetreiberin holte die absolute schwarze Mehrheit in der Gemeindevertretung zurück – obwohl sie erst seit 2023 die Geschicke von Radstadt führt. Die einzige Pongauer Ortschefin lobt die Arbeit ihres „sehr guten Teams“, was auch ihre Amtskolleginnen in ihren Gemeinden tun. Sie hat Kinder, Mann, Hund und beschreibt ihren Alltag so: „Die Frau schaukelt alles. Daheim bin ich Ehefrau, Krankenschwester, Psychiater. In der Gemeinde ist es ähnlich. Die Bevölkerung ist wie meine Familie, aber viel größer.“