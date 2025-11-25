Screamed for her life
Girl (15) stabbed on the street by her father!
An unbelievable escalation of violence on Monday evening in Vienna's Donaustadt district: a 50-year-old Afghan man is said to have brutally attacked his 15-year-old daughter in the street - as the Vienna police have now confirmed. First with punches, then with a knife.
Passers-by were alerted by the girl's desperate screams and reacted immediately - they called the emergency services and rushed to the aid of the seriously injured teenager.
Police officers from the Donaustadt municipal police station arrived quickly and were able to arrest the suspected perpetrator at the scene. The kitchen knife used was found right next to the crime scene and recovered.
During initial questioning, the 50-year-old confessed. He is currently in police custody. The motive for the attack is still unclear and is being investigated by the Vienna State Criminal Police Office (Northern Branch).
The 15-year-old suffered several life-threatening stab wounds to her upper body and neck. She received emergency medical treatment from the Vienna Professional Rescue Service before a rescue helicopter flew her to hospital. The investigation is in full swing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
