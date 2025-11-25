Das kann sich Oberösterreich von Paris abschauen

Der Besuch eines Megaprojekts bildete den Abschluss der Paris-Reise: Ein ehemaliges 54 Hektar großes Eisenbahngelände wurde zwischen 2012 und 2022 revitalisiert. Insgesamt 3400 Wohnungen in 27 Gebäuden entstanden, das Herzstück bildet ein zehn Hektar großer Park. Dieser bietet mit Sportanlagen und Spielplätzen nicht nur Freizeitspaß, sondern ist auch Lebensraum vieler Tiere und verfügt über eine ausgeklügelte Regenwasseraufbereitung.

Kaineders Resümee: „Die Verkehrswege haben mich beeindruckt. Hier hat die Politik mutig den Autos den Platz abgerungen.“