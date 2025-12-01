Nassfeld: Wo Winterträume wahr werden

Das pure Skivergnügen wartet auf der Südseite der Alpen. 110 Pistenkilometer, 29 Liftanlagen und Sonne – das Nassfeld ist nicht nur das größte, sondern auch eines der schneereichsten Skigebiete Kärntens. Hier ist jeder Tag ein Fest aus Pulverschnee, Panorama und Pistenglück. Ob Anfänger, Familien, Genießer oder Profis: Wer Wintersport liebt, findet hier seinen perfekten Hang – im unverwechselbaren #Nassfeldstyle.