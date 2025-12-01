Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonne, Schnee & Spaß

Nassfeld: Wo Winterträume wahr werden

Kärnten
01.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: nassfeld.at)

Das pure Skivergnügen wartet auf der Südseite der Alpen. 110 Pistenkilometer, 29 Liftanlagen und Sonne – das Nassfeld ist nicht nur das größte, sondern auch eines der schneereichsten Skigebiete Kärntens. Hier ist jeder Tag ein Fest aus Pulverschnee, Panorama und Pistenglück. Ob Anfänger, Familien, Genießer oder Profis: Wer Wintersport liebt, findet hier seinen perfekten Hang – im unverwechselbaren #Nassfeldstyle.

Schon die ersten Schwünge am Morgen sind ein Erlebnis: Der Schnee staubt, die Sonne glitzert und die perfekten XXL-Pisten ziehen sich wie ein weißes Band durch die Landschaft. Ein Gefühl von Freiheit, das man nicht so schnell vergisst.

(Bild: Peter Maier)

Platz ohne Ende: Skifahren mit Wow-Effekt

Breiter, schneller, abwechslungsreicher – die 110 Kilometer an blauen, roten und schwarzen XXL-Pisten bieten mehr Raum für Wintersport, als man an einem Tag auskosten kann. Tiefschneefans finden herrliche Hänge, sportliche Fahrer schätzen die Dynamik der Abfahrten und Genießer freuen sich über die entspannte, sonnige Lage auf der Südseite der Alpen.

(Bild: Peter Maier)

Kurz: ein Skigebiet, das hält, was es verspricht – Vielfalt ohne Ende.

Familienliebling mit Herz

Für Kids wird der Winterurlaub am Nassfeld zum echten Abenteuer. Gleich vier gesicherte Kindergelände helfen kleinen Skistars bei den ersten Schwüngen, während größere Kinder auf den Funslopes „The Snake“ und „The Wave“ über Wellen, Sprünge und Steilkurven flitzen.

(Bild: nassfeld.at_Martin Lugger)

Und das Beste: Jeden Samstag zahlen Kinder bis 10 Jahre für die „Kids Surprise“-Tageskarte nur € 10. So macht Familie richtig Spaß – auch im Geldbörserl.

(Bild: nassfeld.at)

Genuss am Berg – italienisch & österreichisch

Auch kulinarisch hat das Nassfeld einiges zu bieten: 25 Hütten und Pistenrestaurants servieren alles, was das Herz begehrt – von herzhaften Kärntner Kasnudln oder heißem Kaiserschmarrn bis zur „echten“ italienischen Pasta auf der anderen Seite der Grenze.

(Bild: nassfeld.at)

Mehrmals im Winter sorgen DJs und Live-Acts für Aprés-Ski-Gefühl unter freiem Himmel. Dann verwandelt sich das Nassfeld in die „größte Sonnenterrasse der Alpen“ – entspannt, stimmungsvoll und immer mit guter Aussicht.

(Bild: Martin Lugger)

Modern, nachhaltig, visionär

Heuer investieren die Bergbahnen rund 23 Millionen Euro in moderne, energieeffiziente Technik. Das Ziel: mehr Komfort für Gäste und weniger CO₂ für die Umwelt.

Die Maßnahmen im Überblick:

  • der Neubau der Gartnerkofelbahn als moderne 10er-Kabinenbahn
  • die Neugestaltung des Kinderübungsgeländes auf der Tressdorfer Alm
  • neue Förderbänder & erweiterte Pisten
  • optimierte Beschneiung & Schneemaschinen
  • Sanierung der Flutlichtanlage an der Carnia
  • neue Fotopoints & Skimovie-Strecken für die Nassfeld-Challenge
  • modernisierter Pistenbully-Fuhrpark

Damit nicht genug: Seit 2016 läuft das gesamte Skigebiet zu 100 % mit erneuerbarer Energie aus Wasser-, Windkraft und Biomasse. Ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.

Nassfeld 2050: Der Blick nach vorne

Zusätzlich werden bereits Projekte wie die neue 6er-Sesselbahn auf der Tressdorfer Alm, mehr Parkflächen und ein umfassender Masterplan für die Zukunft vorbereitet. Denn eines ist klar: Das Nassfeld will nicht nur heute begeistern – sondern auch morgen und übermorgen.

Nassfeld – wo Schnee, Sonne und südliches Lebensgefühl zusammenfinden. Ein Skigebiet, das man erlebt haben muss.

(Bild: nassfeld.at)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
246.762 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
123.829 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
122.666 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Sonne, Schnee & Spaß
Nassfeld: Wo Winterträume wahr werden
Kärnten per Bus
Neue Verbindungen versprechen mehr Studierende
Krone-Tradition
In den Karawanken beginnt Kärntens Advent am Berg
Klagenfurt dreht Spiel
4:1! From führt den KAC mit Hattrick zum Derbysieg
Kindertheater
Eine herzerwärmende Reise mit Miss Schüchtern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf