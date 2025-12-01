Nassfeld: Wo Winterträume wahr werden

Das pure Skivergnügen wartet auf der Südseite der Alpen. 110 Pistenkilometer, 29 Liftanlagen und Sonne – das Nassfeld ist nicht nur das größte, sondern auch eines der schneereichsten Skigebiete Kärntens. Hier ist jeder Tag ein Fest aus Pulverschnee, Panorama und Pistenglück. Ob Anfänger, Familien, Genießer oder Profis: Wer Wintersport liebt, findet hier seinen perfekten Hang – im unverwechselbaren #Nassfeldstyle.
Schon die ersten Schwünge am Morgen sind ein Erlebnis: Der Schnee staubt, die Sonne glitzert und die perfekten XXL-Pisten ziehen sich wie ein weißes Band durch die Landschaft. Ein Gefühl von Freiheit, das man nicht so schnell vergisst.
Platz ohne Ende: Skifahren mit Wow-Effekt
Breiter, schneller, abwechslungsreicher – die 110 Kilometer an blauen, roten und schwarzen XXL-Pisten bieten mehr Raum für Wintersport, als man an einem Tag auskosten kann. Tiefschneefans finden herrliche Hänge, sportliche Fahrer schätzen die Dynamik der Abfahrten und Genießer freuen sich über die entspannte, sonnige Lage auf der Südseite der Alpen.
Kurz: ein Skigebiet, das hält, was es verspricht – Vielfalt ohne Ende.
Familienliebling mit Herz
Für Kids wird der Winterurlaub am Nassfeld zum echten Abenteuer. Gleich vier gesicherte Kindergelände helfen kleinen Skistars bei den ersten Schwüngen, während größere Kinder auf den Funslopes „The Snake“ und „The Wave“ über Wellen, Sprünge und Steilkurven flitzen.
Und das Beste: Jeden Samstag zahlen Kinder bis 10 Jahre für die „Kids Surprise“-Tageskarte nur € 10. So macht Familie richtig Spaß – auch im Geldbörserl.
Genuss am Berg – italienisch & österreichisch
Auch kulinarisch hat das Nassfeld einiges zu bieten: 25 Hütten und Pistenrestaurants servieren alles, was das Herz begehrt – von herzhaften Kärntner Kasnudln oder heißem Kaiserschmarrn bis zur „echten“ italienischen Pasta auf der anderen Seite der Grenze.
Mehrmals im Winter sorgen DJs und Live-Acts für Aprés-Ski-Gefühl unter freiem Himmel. Dann verwandelt sich das Nassfeld in die „größte Sonnenterrasse der Alpen“ – entspannt, stimmungsvoll und immer mit guter Aussicht.
Modern, nachhaltig, visionär
Heuer investieren die Bergbahnen rund 23 Millionen Euro in moderne, energieeffiziente Technik. Das Ziel: mehr Komfort für Gäste und weniger CO₂ für die Umwelt.
Die Maßnahmen im Überblick:
Damit nicht genug: Seit 2016 läuft das gesamte Skigebiet zu 100 % mit erneuerbarer Energie aus Wasser-, Windkraft und Biomasse. Ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit.
Nassfeld 2050: Der Blick nach vorne
Zusätzlich werden bereits Projekte wie die neue 6er-Sesselbahn auf der Tressdorfer Alm, mehr Parkflächen und ein umfassender Masterplan für die Zukunft vorbereitet. Denn eines ist klar: Das Nassfeld will nicht nur heute begeistern – sondern auch morgen und übermorgen.
Nassfeld – wo Schnee, Sonne und südliches Lebensgefühl zusammenfinden. Ein Skigebiet, das man erlebt haben muss.