Wer kreative Geschenke sucht, ist hier richtig

Nachhaltige und fair produzierte Produkte finden sich am beliebten Edelstoff-XMAS-Markt am 6. und 7. Dezember in der Marxhalle. Diesmal stellen sich rund 40 Labels zum ersten Mal vor. Besucher können nicht nur Kreatives kaufen, sondern gleich selbst machen. Gemeinsam mit Experten entstehen duftende Bienenwachskerzen und liebevoll ausgestochene Anhänger für den Christbaum. Erwachsene können (Schlüssel-)Anhänger gestalten, Kinder beim Perlenfädeln ihre eigenen funkelnden Kostbarkeiten kreieren. Foodtrucks versorgen Hungrige mit feinen Schmankerln. Infos: https://edelstoff.or.at/