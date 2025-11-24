Wer kreative Geschenke sucht, ist hier richtig

Weihnachtsmärkte mit Stil und Geschmack abseits des Trubels. Sie finden meist nur wenige Tage statt, bieten aber Außergewöhnliches. Nicht nur für jene, die etwas Besonderes für die Bescherung suchen. Ein Überblick.
In einen Marktplatz voller Genuss, Design und Inspiration verwandelt sich die Wiener Urania vom 28. bis 30 November. Kleine Manufakturen aus Österreich und dem benachbarten Ausland präsentieren handgefertigte Stücke aus den Bereichen Mode, Schmuck, Kosmetik, Papeterie, Kunst, Must have für Kids, Keramik, Taschen, Textiles, Wohnen und vieles mehr. Eintritt frei. Infos unter: https://weihnachtsquartier.at/
Adventzeit ist die Zeit des Gebens. Das Wiener Hilfswerk lädt am 27. und 28. November zum Charity-Markt in die Schlumberger Kellerwelten nach Döbling. Neben selbst gefertigten Weihnachtswaren sorgen der Ladys-Chor unter Sandra Pieres für musikalische Stimmung. Der Reinerlös kommt Menschen mit und ohne Behinderung zugute. Infos unter: https://www.hilfswerk.at/oesterreich/
Nachhaltige und fair produzierte Produkte finden sich am beliebten Edelstoff-XMAS-Markt am 6. und 7. Dezember in der Marxhalle. Diesmal stellen sich rund 40 Labels zum ersten Mal vor. Besucher können nicht nur Kreatives kaufen, sondern gleich selbst machen. Gemeinsam mit Experten entstehen duftende Bienenwachskerzen und liebevoll ausgestochene Anhänger für den Christbaum. Erwachsene können (Schlüssel-)Anhänger gestalten, Kinder beim Perlenfädeln ihre eigenen funkelnden Kostbarkeiten kreieren. Foodtrucks versorgen Hungrige mit feinen Schmankerln. Infos: https://edelstoff.or.at/
Wer kennt sie nicht, die großformatigen Gemälde von Calle Libre, die grauen Wohnblocks Farbe geben. Zum ersten Mal findet am 19. und 20. Dezember, jeweils 16 bis 21 Uhr, derCalle Libre Weihnachtsmarkt in der Neustiftgasse 51 statt. Kuratierte Werke, Prints und lizenzierte Kunst – wer ein ausgefalleneres Geschenk sucht, ist hier richtig.
