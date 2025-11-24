Es bleibt kalt: Schockfrost am frühen Morgen

Das Wetter in Wien bleibt weiter winterlich – und es herrscht akute Glatteisgefahr. Doch kommt jetzt noch mehr Schnee?
Der erste Schnee Samstagnacht, noch vor dem offiziellen Winterbeginn, überraschte so manchen Wiener. Auch, weil er im gesamten Stadtgebiet liegen geblieben ist. In Döbling gab es immerhin eine Neuschneemenge von fünf Zentimetern, östlich der Donau waren es sogar noch etwas mehr. Könnte Wien im Laufe der Woche jetzt noch mehr winterliches Weiß erwarten?
Laut Wetterexperte Johannes Zimmermann von UBIMET war es das vorerst. In den nächsten Tagen soll es in der Bundeshauptstadt keinen Neuschnee mehr geben, sondern eher etwas Regen. Dienstagfrüh ist auch gefrierender Regen möglich, vor allem in den Wienerwald-Bezirken. Das heißt auch: auf den noch gefrorenen Böden besteht akute Glatteisgefahr! Besondere Vorsicht ist vor Hauseinfahrten sowie auf Geh- und Radwegen geboten.
Auch der Arbeiter-Samariterbund warnt vor den tückischsten Gefahren von plötzlich auftretendem Blitzeis. Es bilde sich meist abrupt und sei kaum sichtbar. Schon dünnste Schichten gefrierenden Regens reichen aus, um Fahrzeuge ins Schleudern zu bringen oder zahlreiche Stürze auf Gehwegen auszulösen. Vor allem im Früh- und Abendverkehr, wenn viele Menschen unterwegs sind, steigt das Risiko einer Häufung von Unfällen, weist der Samariterbund hin.
Und: Es bleibt kalt. Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei maximal drei Grad über dem Gefrierpunkt. Mit dem starken Wind (Böen von bis zu 50 km/) können sich die Temperaturen jedoch deutlich kälter anfühlen. Ab Freitag kann es dann in der Früh wieder Frost geben.
