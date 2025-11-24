Es bleibt kalt: Schockfrost am frühen Morgen

Auch der Arbeiter-Samariterbund warnt vor den tückischsten Gefahren von plötzlich auftretendem Blitzeis. Es bilde sich meist abrupt und sei kaum sichtbar. Schon dünnste Schichten gefrierenden Regens reichen aus, um Fahrzeuge ins Schleudern zu bringen oder zahlreiche Stürze auf Gehwegen auszulösen. Vor allem im Früh- und Abendverkehr, wenn viele Menschen unterwegs sind, steigt das Risiko einer Häufung von Unfällen, weist der Samariterbund hin.

Und: Es bleibt kalt. Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei maximal drei Grad über dem Gefrierpunkt. Mit dem starken Wind (Böen von bis zu 50 km/) können sich die Temperaturen jedoch deutlich kälter anfühlen. Ab Freitag kann es dann in der Früh wieder Frost geben.