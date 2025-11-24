Hammer! Perterer feiert ihren ersten Ironman-Sieg

Im fünften Anlauf hat es geklappt! Lisa Perterer setzte sich beim Ironman in Cozumel (Mex) mit einer Zeit von 8:29:29 durch, sicherte sich ihren ersten Sieg auf der Langdistanz. Damit löste die 34-Jährige auch das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Kona auf der Insel Hawaii. „Jetzt heißt es schnell regenerieren, denn das letzte Rennen der Saison wird das T100-Finale am 12. Dezember in Katar sein“, so Perterer.