WM-Ticket gelöst

Hammer! Perterer feiert ihren ersten Ironman-Sieg

Kärnten
24.11.2025 12:59
Lisa Perterer feierte in Cozumel (Mex) ihren ersten Ironman-Sieg.
Lisa Perterer feierte in Cozumel (Mex) ihren ersten Ironman-Sieg.(Bild: zVg)

Die Villacherin Lisa Perterer feierte in Cozumel (Mex) ihren ersten Ironman-Sieg und löste damit das Ticket für die WM 2026 auf Hawaii. Die 34-Jährige ist heuer in bestechender Form: Bei allen fünf Teilnahmen auf der Langstrecke landete sie unter den besten Sechs!

Im fünften Anlauf hat es geklappt! Lisa Perterer setzte sich beim Ironman in Cozumel (Mex) mit einer Zeit von 8:29:29 durch, sicherte sich ihren ersten  Sieg auf der Langdistanz. Damit löste die 34-Jährige auch das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Kona auf der Insel Hawaii. „Jetzt heißt es schnell regenerieren, denn das letzte Rennen der Saison wird das T100-Finale am 12. Dezember in Katar sein“, so Perterer.

Bei fünf Ironman-Teilnahmen war Perterer heuer immer unter den Top-6.
Bei fünf Ironman-Teilnahmen war Perterer heuer immer unter den Top-6.(Bild: zVg)

Neuer österreichischer Rekord in Texas
Seit dem Umstieg auf die Langdistanz läuft es bei der dreifachen Olympia-Teilnehmerin so richtig. Perterer bestritt heuer fünf Ironmans und landete stets unter den ersten Sechs. In Texas (USA) – wo sie mit einer Zeit von 8:28:17 Stunden neuen österreichischen Damen-Rekord aufstellte – wurde sie im April Dritte, im Mai in Pays d´Aix (Fra) Sechste, in Lake Placid (USA) im Juli Zweite und bei der WM auf Hawaii im Oktober Fünfte.

Lesen Sie auch:
Sechsstellige Summe
Kärntner Ironman-Ass mit neuem Preisgeld-Rekord
22.11.2025

15.000 Dollar für den Sieg
Mit dem Triumph in Mexiko stockte Perterer ihr Preisgeldkonto – bisher nahm sie 2025 zwischen 150.000 und 170.000 Dollar ein – um 15.000 Dollar auf. „Nach Jahren, in denen Geld hauptsächlich verbraucht wurde, ist es schön, dass was reinkommt“, lacht Lisa, die alleine mit Rang drei bei der Ironman-Series 85.000 Dollar kassierte.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Kärnten

