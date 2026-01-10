Vorteilswelt
Fahrer wählte Notruf

Kein Geld für Taxi, dann verpasst Frau Faustschlag

Wien
10.01.2026 14:52
Taxifahrer haben es oft nicht leicht. So auch ein Lenker am Freitag in der Wiener Landstraße ...
Taxifahrer haben es oft nicht leicht. So auch ein Lenker am Freitag in der Wiener Landstraße (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)

Ein 38-jähriger Taxilenker alarmierte am Freitag in den frühen Morgenstunden in Wien-Landstraße die Polizei, nachdem seine Fahrgästin sich weigerte, den Fuhrlohn zu begleichen. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich die 32-jährige Österreicherin uneinsichtig – und ging auf die Einsatzkräfte los. 

0 Kommentare

Die Frau machte auf die Polizisten einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Doch damit nicht genug: Noch vor dem Eintreffen der Polizei soll die Frau den Lenker bereits körperlich attackiert haben, indem sie ihm mehrmals gegen den Oberarm schlug.

Wollte trotz Aufforderung nicht zahlen
Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beamten, die Fahrtkosten zu bezahlen, blieb die Frau stur. Sie wurde über eine Anzeige wegen Betrugs und Körperverletzung informiert. Als die Polizisten die Amtshandlung bereits beenden wollten, eskalierte die Situation erneut.

Ließ sich auf den Boden fallen
Die 32-Jährige begann lautstark zu schreien, stellte sich vor den Streifenwagen – und ließ sich plötzlich auf den Boden fallen. Als die Beamten ihr aufhelfen wollten, wurde sie immer aggressiver und verpasste einem Polizisten einen Faustschlag, wobei dieser verletzt wurde.

Polizist Faustschlag verpasst
In weiterer Folge wurde die Frau vorläufig festgenommen. Während der Festnahme trat sie nach den Beamten und versetzte einer Polizistin einen Kniestoß. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 32-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt – wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

