Bei null Grad ging‘s in die kalten Fluten

Die Firma Pinetz stellte einen Imbiss und lud danach zum Essen. Abschnittsfeuwehrkommandant Lorenz Pollreiss bedankte sich bei den teilnehmenden Feuerwehrmitgliedern und Bürgermeister Hannes Schmid zeigte sich vom Durchhaltevermögen und dem Einsatz der Kameraden begeistert. „Wirklich eine tolle Übung“, so Schmid.

Nach Übungsende zog es wohl die meisten Feuerwehrmitglieder direkt unter die heiße Dusche. Verständlich!