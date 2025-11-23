Aktion will Kindern das Weihnachtsfest verschönern

An Weihnachten tut es besonders weh, keine Wünsche erfüllen zu können“, erzählt eine alleinerziehende Mutter. Sie hat, wie viele andere, mit den steigenden Kosten zu kämpfen. Gerade kleine Einkommen trifft die Teuerung enorm. Am Ende des Monats, nach Abzug von Fixausgaben und Reparaturen, bleibt meist nichts mehr übrig. An Geschenke für Weihnachten ist dann nicht zu denken. Schmerzlich für die Kinder, die oft ohnehin schon mit vielen Abstrichen im Alltag aufwachsen müssen.