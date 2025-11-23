Vorteilswelt
Unterstützer gesucht

Aktion will Kindern das Weihnachtsfest verschönern

Burgenland
23.11.2025 13:21
Eisenkopf hat ihr Päckchen bereits an Karall übergeben. Weitere Unterstützer werden gesucht.
Eisenkopf hat ihr Päckchen bereits an Karall übergeben. Weitere Unterstützer werden gesucht.

Der Verein „Alleinerziehend – aber nicht allein“ sucht wieder Wunscherfüller für herzerwärmende Weihnachtsaktion, die Kindern Weihnachten verschönern soll.

An Weihnachten tut es besonders weh, keine Wünsche erfüllen zu können“, erzählt eine alleinerziehende Mutter. Sie hat, wie viele andere, mit den steigenden Kosten zu kämpfen. Gerade kleine Einkommen trifft die Teuerung enorm. Am Ende des Monats, nach Abzug von Fixausgaben und Reparaturen, bleibt meist nichts mehr übrig. An Geschenke für Weihnachten ist dann nicht zu denken. Schmerzlich für die Kinder, die oft ohnehin schon mit vielen Abstrichen im Alltag aufwachsen müssen.

158 Wunschzettel eingelangt
Um den Kleinen dennoch einen kleinen Wunsch zu erfüllen, sucht der Verein „Alleinerziehend – aber nicht allein“ von Obfrau Anika Karall heuer wieder Menschen, die anderen eine Freude machen möchten. 158 Wunschzettel sind bisher bereits eingelangt. „Das zeigt, wie hart viele Ein-Eltern-Familien zu kämpfen haben“, sagt Karall. „Ein erfüllter Wunsch bedeutet für diese Familien nicht Luxus, sondern eine kleine Atempause.“

Prominente Unterstützerin
Eine, die die Aktion bereits seit Jahren unterstützt, ist Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf: „Gerade bei Alleinerziehenden – das sind häufig Frauen, die zudem vielleicht auch noch Teilzeit arbeiten – reicht es finanziell oft vorn und hinten nicht. Die Wunschzettelaktion gibt sowohl den Erwachsenen als auch den Kindern wahnsinnig viel.“ Sie selbst hat ihr Päckchen bereits zum Verschenken weitergegeben. „Ich würde mich freuen, wenn es gelingt, dass jeder Wunsch der Aktion erfüllt wird“, sagt Eisenkopf.

Infos zur Aktion: www.alleinerziehend-e.com

Burgenland
