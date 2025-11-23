„Causa muss lückenlos aufgeklärt werden“

Er vermutet ein System, „in dem die Gemeinnützigkeit offensichtlich als Fassade für gewinnorientierte Interessen missbraucht wurde.“ Wenn zu hohe Zinsen verrechnet und Finanzierungsmodelle gewählt worden seien, die ausschließlich dem Gewinn der Banken dienen, „dann ist das kein Versehen, sondern ein Geschäftsmodell“, so Fürst.