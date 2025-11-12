Gewehr von Kollegin manipuliert? Eklat im Biathlon

Nicht der erste Eklat

Für Frankreichs Biathlon-Team ist es bereits der zweite Eklat binnen weniger Tage. Erst Ende Oktober war die zehnfache Weltmeisterin Julia Simon rechtskräftig wegen Diebstahls und Betrugs zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Die 29-Jährige soll die Kreditkarten von Braisaz-Bouchet sowie ihrer Physiotherapeutin missbraucht haben.