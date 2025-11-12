Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwere Vorwürfe

Gewehr von Kollegin manipuliert? Eklat im Biathlon

Ski Nordisch
12.11.2025 12:10
Wirbel um Jeanne Richard
Wirbel um Jeanne Richard(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Eklat in Frankreichs Biathlon-Team! Wie das Portal „Dicodusport“ schreibt, soll Jeanne Richard unmittelbar vor einem Wettkampf das Gewehr ihrer Teamkollegin Oceane Michelon manipuliert haben. 

0 Kommentare

Dem Bericht zufolge habe sich der Vorfall gegen Ende der vergangenen Saison ereignet. Die 23-jährige Richard soll von ihrer Kollegin Justine Braisaz-Bouchet erwischt worden sein, der Fall sei intern geklärt worden, heißt es.

Oceane Michelon
Oceane Michelon(Bild: GEPA)

„Das ist eine der gemeinsten Sachen, die man machen kann. Das ist so, als würde man einem Langläufer Klebstoff unter die Skier schmieren oder seine Bindung lösen“, kommentierte der schwedische Ex-Biathlet Björn Ferry den Vorfall beim TV-Sender SVT. Richard selbst bestreitet die Vorwürfe nach wie vor.

Lesen Sie auch:
Julia Simon darf bei Olympia starten.
Verband bestätigt:
Verurteilte Diebin darf bei Olympia an Start gehen
07.11.2025

Nicht der erste Eklat
Für Frankreichs Biathlon-Team ist es bereits der zweite Eklat binnen weniger Tage. Erst Ende Oktober war die zehnfache Weltmeisterin Julia Simon rechtskräftig wegen Diebstahls und Betrugs zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Die 29-Jährige soll die Kreditkarten von Braisaz-Bouchet sowie ihrer Physiotherapeutin missbraucht haben. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
98.631 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.834 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.574 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
731 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Ski Nordisch
Schwere Vorwürfe
Gewehr von Kollegin manipuliert? Eklat im Biathlon
Rückkehr auf Schanze
Nach 28 Monaten kämpft ÖSV-Star um ein Comeback
Krone Plus Logo
Pfusch im Eiskanal
So will Igls die Weltcup-Rennen doch noch retten
Bandausrisse
Verletzt! Gesamtweltcupsieger verpasst Saisonstart
Lindvik kontert
Zoff mit ÖSV-Adler: „Bevor du den Mund aufmachst!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf