Gewehr von Kollegin manipuliert? Eklat im Biathlon

Eklat in Frankreichs Biathlon-Team! Wie das Portal „Dicodusport“ schreibt, soll Jeanne Richard unmittelbar vor einem Wettkampf das Gewehr ihrer Teamkollegin Oceane Michelon manipuliert haben.
Dem Bericht zufolge habe sich der Vorfall gegen Ende der vergangenen Saison ereignet. Die 23-jährige Richard soll von ihrer Kollegin Justine Braisaz-Bouchet erwischt worden sein, der Fall sei intern geklärt worden, heißt es.
„Das ist eine der gemeinsten Sachen, die man machen kann. Das ist so, als würde man einem Langläufer Klebstoff unter die Skier schmieren oder seine Bindung lösen“, kommentierte der schwedische Ex-Biathlet Björn Ferry den Vorfall beim TV-Sender SVT. Richard selbst bestreitet die Vorwürfe nach wie vor.
Nicht der erste Eklat
Für Frankreichs Biathlon-Team ist es bereits der zweite Eklat binnen weniger Tage. Erst Ende Oktober war die zehnfache Weltmeisterin Julia Simon rechtskräftig wegen Diebstahls und Betrugs zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Die 29-Jährige soll die Kreditkarten von Braisaz-Bouchet sowie ihrer Physiotherapeutin missbraucht haben.
