Von Räubern umzingelt und mit Messer verletzt

Dass die Waffenverbotszone, die schon lange über Reumannplatz, Keplerplatz und generell über Innerfavoriten verhängt wurde, nicht jeden zu interessieren scheint, wurde am Freitagabend wieder einmal klar. Mitten am zu dieser Zeit – es war kurz vor 19 Uhr – eigentlich recht belebten Keplerplatz soll ein 25-Jähriger laut eigenen Angaben plötzlich und ohne Grund von einer Gruppe an fünf Männern umzingelt worden sein. Was das Quintett von dem Passanten wollte, wurde relativ schnell klar. Die mutmaßlichen Räuber erbeuteten bei ihrem blitzschnellen Überfall eine Summe von 150 Euro.