Von Räubern umzingelt und mit Messer verletzt

Am Keplerplatz, der eigentlich ja Waffenverbotszone ist, sollen am Freitag fünf Burschen einen 25-Jährigen umzingelt, geschlagen und mit einem Messer verletzt haben. Auch in einer Unterkunft wurde indes ein schwer verletzter Bursche gefunden. Drei Verdächtige sind noch flüchtig.
Dass die Waffenverbotszone, die schon lange über Reumannplatz, Keplerplatz und generell über Innerfavoriten verhängt wurde, nicht jeden zu interessieren scheint, wurde am Freitagabend wieder einmal klar. Mitten am zu dieser Zeit – es war kurz vor 19 Uhr – eigentlich recht belebten Keplerplatz soll ein 25-Jähriger laut eigenen Angaben plötzlich und ohne Grund von einer Gruppe an fünf Männern umzingelt worden sein. Was das Quintett von dem Passanten wollte, wurde relativ schnell klar. Die mutmaßlichen Räuber erbeuteten bei ihrem blitzschnellen Überfall eine Summe von 150 Euro.
Nicht jedoch, ohne dem Opfer zahlreiche Schläge zu verpassen – und dem Mann ein Messer in den Fuß zu rammen. Weit kamen die Räuber aber nicht. Die Polizei war rasch vor Ort, die Beamten stellten einen 19-jährigen Syrer, einen 21-jährigen Algerier und einen Marokkaner (29) nur unweit des Tatortes. Messer und Geld wurden sichergestellt, zwei weitere Tatbeteiligte sind noch auf freiem Fuß.
Ehemaligen Mitbewohner wegen Geld misshandelt
Indes kam es auch in der Landstraße zeitgleich zu einem Polizeieinsatz. Der Betreuer einer Unterkunft fand einen Jugendlichen mit schweren Verletzungen auf. Ein ehemaliger Mitbewohner soll den 17-Jährigen bereits einen Tag zuvor zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Als er das verweigerte, soll sein Kontrahent ihn gewürgt und ihm Messerschnitte an Bauch, Achselhöhle und Handgelenk zugefügt haben. Die Polizei fahndet aktuell nach dem 17-jährigen Syrer.
Kommentare
