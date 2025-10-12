Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Waffenverbotszone:

Von Räubern umzingelt und mit Messer verletzt

Wien
12.10.2025 11:23
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Am Keplerplatz, der eigentlich ja Waffenverbotszone ist, sollen am Freitag fünf Burschen einen 25-Jährigen umzingelt, geschlagen und mit einem Messer verletzt haben. Auch in einer Unterkunft wurde indes ein schwer verletzter Bursche gefunden. Drei Verdächtige sind noch flüchtig.

0 Kommentare

Dass die Waffenverbotszone, die schon lange über Reumannplatz, Keplerplatz und generell über Innerfavoriten verhängt wurde, nicht jeden zu interessieren scheint, wurde am Freitagabend wieder einmal klar. Mitten am zu dieser Zeit – es war kurz vor 19 Uhr – eigentlich recht belebten Keplerplatz soll ein 25-Jähriger laut eigenen Angaben plötzlich und ohne Grund von einer Gruppe an fünf Männern umzingelt worden sein. Was das Quintett von dem Passanten wollte, wurde relativ schnell klar. Die mutmaßlichen Räuber erbeuteten bei ihrem blitzschnellen Überfall eine Summe von 150 Euro.

Für 150 Euro setzten fünf Männer Schläge ein – und ein Messer (Symbolbild).
Für 150 Euro setzten fünf Männer Schläge ein – und ein Messer (Symbolbild).(Bild: Ganka - stock.adobe.com)

Nicht jedoch, ohne dem Opfer zahlreiche Schläge zu verpassen – und dem Mann ein Messer in den Fuß zu rammen. Weit kamen die Räuber aber nicht. Die Polizei war rasch vor Ort, die Beamten stellten einen 19-jährigen Syrer, einen 21-jährigen Algerier und einen Marokkaner (29) nur unweit des Tatortes. Messer und Geld wurden sichergestellt, zwei weitere Tatbeteiligte sind noch auf freiem Fuß.

Lesen Sie auch:
Nun soll auch der Yppenplatz zur waffenfreien Zone werden.
Gegen Messerstecher
Waffenverbotszone: „Wiens Hausordnung durchsetzen“
30.07.2025

Ehemaligen Mitbewohner wegen Geld misshandelt
Indes kam es auch in der Landstraße zeitgleich zu einem Polizeieinsatz. Der Betreuer einer Unterkunft fand einen Jugendlichen mit schweren Verletzungen auf. Ein ehemaliger Mitbewohner soll den 17-Jährigen bereits einen Tag zuvor zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Als er das verweigerte, soll sein Kontrahent ihn gewürgt und ihm Messerschnitte an Bauch, Achselhöhle und Handgelenk zugefügt haben. Die Polizei fahndet aktuell nach dem 17-jährigen Syrer.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
13° / 17°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
12° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
12° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
226.804 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
120.613 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1356 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1299 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1091 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Wien
Lkw in Wien gerammt
Betrunken mit E-Scooter schweren Unfall verursacht
In Waffenverbotszone:
Von Räubern umzingelt und mit Messer verletzt
Wienerin der Woche
Vorturnerin der Nation in Sachen Bildung
Tumult im Stiegenhaus
Nachbarschaftsstreit mit Fäusten und Totschläger
„Krone“-Interview
Anna Depenbusch: „Ich nenne mich Liedermacherin“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf