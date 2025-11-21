Warum es aktuell so viele Amok-Drohungen gibt

Öffentliche Diskussion sensibilisiert

Im weiten Land sieht man sich zuletzt aber immer wieder mit derartigen Vorfällen konfrontiert. „Eltern und Behörden sind aufmerksamer. Das kann dazu führen, dass mehr Drohungen gemeldet werden, die vorher vielleicht ungemeldet geblieben wären“, bemerkt die Landespolizeidirektion eine deutlich angestiegene Sensibilität. Diskussionen darüber können wiederum zu Nachahmungstätern führen, betont Bildungsdirektor Karl Fritthum. „Häufungen von Drohungen an Schulen gibt es, wenn dazu in sozialen Medien verstärkt diskutiert wird.“ Auch die öffentliche Diskussion könne zu mehr Meldungen führen.