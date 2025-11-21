Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jugendliche Täter

Warum es aktuell so viele Amok-Drohungen gibt

Niederösterreich
21.11.2025 06:00
Im Juni sorgte ein Amoklauf am BORG in Graz für Entsetzen. Neun Schüler und eine Lehrerin wurden ...
Im Juni sorgte ein Amoklauf am BORG in Graz für Entsetzen. Neun Schüler und eine Lehrerin wurden getötet.(Bild: Christian Jauschowetz)

Erst jüngst sorgten angekündigte Amokläufe an Schulen in Niederösterreich für Aufregung: Doch warum nehmen die Fälle immer mehr zu? Die „Krone“ hat sich auf Spurensuche begeben. 

0 Kommentare

Die Schreckensbilder sind noch allgegenwärtig: Am 10. Juni wurden in Graz zehn Menschen bei einem Amoklauf an einer Schule getötet. Eine Tragödie, die schockiert, aber auch sensibilisiert. Wie sehr, zeigt der jüngste Fall aus Lichtenwörth im Bezirk Wiener Neustadt. Dort löste am Dienstag ein 14-Jähriger einen Cobra-Einsatz aus, nachdem er gegen seine ehemalige Schule eine „abstrakte Drohung“ ausgesprochen habe.

Wie sich nun im Zuge der Ermittlungen herausstellte, soll ein anderer Schüler das Gerücht um einen angekündigten Amoklauf gestreut haben. Eine tatsächliche Bedrohung gab es nicht.

Amoklauf in Graz
Amoklauf in Graz(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: LPD NÖ)

Öffentliche Diskussion sensibilisiert
Im weiten Land sieht man sich zuletzt aber immer wieder mit derartigen Vorfällen konfrontiert. „Eltern und Behörden sind aufmerksamer. Das kann dazu führen, dass mehr Drohungen gemeldet werden, die vorher vielleicht ungemeldet geblieben wären“, bemerkt die Landespolizeidirektion eine deutlich angestiegene Sensibilität. Diskussionen darüber können wiederum zu Nachahmungstätern führen, betont Bildungsdirektor Karl Fritthum. „Häufungen von Drohungen an Schulen gibt es, wenn dazu in sozialen Medien verstärkt diskutiert wird.“ Auch die öffentliche Diskussion könne zu mehr Meldungen führen.

Lesen Sie auch:
Drohungen gegen Schulen beschäftigen die Polizei und Sondereinheiten in Niederösterreich.
Serie von Drohungen
Todesliste an Schule und Bub, der mit Messer kam
19.11.2025
Bürgermeister beruhigt
Amok-Alarm: Ex-Schüler (14) wurde von Cobra gejagt
18.11.2025
Teenager als Täter!
Bewaffneter Überfall auf gut besuchte Tankstelle
24.10.2025

Drohungen sind kein Kavaliersdelikt
Doch wie wird im Fall der Fälle vorgegangen? „Jede Drohung wird ernst genommen, sofort werden Ermittlungen durch- und Polizeikräfte zugeführt. Bislang wurde bei sämtlichen zuletzt angekündigten Amokdrohungen polizeilich ermittelt“, erklärt die Exekutive. Denn solche Drohungen sind keine Kavaliersdelikte, sondern werden strafrechtlich verfolgt.

Zitat Icon

Für Schüler, die von Bedrohungen betroffen sind, ist die Schulpsychologie rund um die Uhr erreichbar. Auch Pädagogen und Schulleitung werden unterstützt.

Karl Fritthum, Bildungsdirektor Niederösterreich

Bild: NLK Filzwieser

In jeder Schule gebe es klar strukturierte Krisen- und Notfallpläne, die laufend adaptiert werden. Zum Schutz bei Amok und Terror gilt: Flüchten, wenn möglich. Ansonsten verstecken (Handy auf lautlos ohne Vibration). Als letzte Konsequenz, wenn es keinen anderen Ausweg gibt: verteidigen. Damit es gar nicht so weit kommt, werden an Schulen zur Prävention Workshops abgehalten.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.968 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.417 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
127.233 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
657 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf