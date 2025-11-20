Zu viele Pflegebetten? Politik steigt auf Bremse

Neue Genehmigungs-Schranke

Im stationären Bereich zeigt die Analyse des Planungsinstituts EPIG, dass die Steiermark bereits jetzt mehr Plätze hat, als bis 2030 benötigt werden. Während rund 14.600 Pflegeheimplätze ausreichen würden, stehen 16.500 Plätze zur Verfügung. Um diese Überkapazitäten nicht weiter anwachsen zu lassen, plant das Land eine Genehmigungs-Schranke. Sie soll verhindern, dass zusätzliche Heimplätze bewilligt werden, solange der Gesamtausbau landesweit den Bedarf übersteigt. Die dahinterliegende Hoffnung: dass sich Kapazitäten aus Regionen mit Überschuss in Bezirke mit höherem Bedarf verlagern.