„Kevin“-Star bei Prostituierten-Razzia erwischt

Ausgerechnet während der Weihnachtszeit, wenn die Filme der „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe traditionell Hochkonjunktur haben, verhielt sich Hollywood-Schauspieler Daniel Stern (68) alles andere als vorbildlich.
Der Darsteller des Kult-Schurken Marv Merchants soll laut US-Medien wegen mutmaßlicher Anbahnung von Prostitution angezeigt worden sein.
Wie unter anderem „TMZ“ und die „New York Post“ berichten, wurde Stern am 10. Dezember im Rahmen einer Polizeikontrolle in einem Hotel in Camarillo (Ventura County) überprüft. Die Maßnahme soll Teil einer behördlichen Aktion gegen illegale Prostitution gewesen sein. Nach Angaben der Behörden erhielt der Schauspieler eine sogenannte „Citation“ – eine Anzeige, jedoch keine Festnahme.
Anzeige statt Festnahme
In Kalifornien gilt die Anbahnung sexueller Dienstleistungen als Vergehen. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von maximal 1000 US-Dollar. Häufig wird das Verfahren jedoch mit einer Geldbuße oder einer gerichtlichen Anhörung abgeschlossen. Ob es zu einer Anklage kommt oder das Verfahren eingestellt wird, ist bislang unklar.
Daniel Stern zählt bis heute zu den bekanntesten Gesichtern der Kultkomödie aus dem Jahr 1990.
