„Kevin“-Star bei Prostituierten-Razzia erwischt

Anzeige statt Festnahme

In Kalifornien gilt die Anbahnung sexueller Dienstleistungen als Vergehen. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von maximal 1000 US-Dollar. Häufig wird das Verfahren jedoch mit einer Geldbuße oder einer gerichtlichen Anhörung abgeschlossen. Ob es zu einer Anklage kommt oder das Verfahren eingestellt wird, ist bislang unklar.