Women's Europa Cup

LIVE: Austria go 2-0 up against Anderlecht!

Nachrichten
19.11.2025 19:30
Kathi Schiechtl, the Austria scorer for the important 1:0
Kathi Schiechtl, the Austria scorer for the important 1:0

The European journey of the women of Vienna's Austria continues! The Violets land a 2:1 home win in the second leg of the round of 16. Katharina Schiechtl and Courtney Strode ensure a clear result after the 1-0 first-leg victory, while Anderlecht's consolation goal is ultimately just a cosmetic result. Watch all the highlights of the game in the video.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
