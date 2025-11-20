Tausende Euro überwiesen, aber die Ware kam nie an

Opfer eines Betrugs im Internet wurde ein Tiroler (62) aus Kirchberg. Für einen Sägespaltautomaten überwies er die vereinbarte Kaufsumme plus Versandkosten. Die Ware erhalten hat der 62-Jährige jedoch nicht.
Bereits am 10. November war der 62-Jährige auf einer Webseite auf den Sägespaltautomaten aufmerksam geworden. „Daraufhin kontaktierte er den vermeintlichen Verkäufer auf einer Social-Media-App“, berichtete die Polizei.
Einen Tag später überwies der Tiroler den Kaufpreis inklusive Versandkosten auf ein deutsches Konto.
Rund 5000 Euro futsch
Da die Ware bis Mittwoch immer noch nicht eintraf, erstattete der 62-Jährige schließlich eine Anzeige bei der Polizei. Dem Opfer entstand durch den Betrug ein Schaden in der Höhe von rund 5000 Euro.
