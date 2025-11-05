Grüne: „Nationalpark-Pläne als Etikettenschwindel“

Kopfschütteln bei ÖVP

Häme kommt aus dem Büro von Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP): „Die Grünen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Jetzt demonstrieren sie schon gegen einen Nationalpark.“, Immerhin habe sogar die jetzige Grünen-Chefin Leonore Gewessler als noch Umweltministerin das nördliche Kamptal für seine „naturräumlichen Qualitäten und Potenziale“ gelobt, sorgen die grünen Zweifel für Kopfschütteln.