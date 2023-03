Abgasskandal: Doch bald Geld für Dieselkäufer?

Rund 16 Milliarden Euro musste VW bereits 2016 wegen des Abgasskandals an zahlreiche US-Kunden zahlen, zehn weitere kamen im Laufe der Jahre noch dazu. Und auch Kunden in Spanien, Deutschland und Holland wurden bereits 2021 entschädigt. Das Handelsgericht in Amsterdam handelte zum Beispiel für Neuwagenkäufer 3000 Euro, für Gebrauchtwagenkäufer 1500 Euro heraus. „Der deutsche Verbraucherzentralen Bundesverband hat bereits vor zwei Jahren mit VW Frieden gemacht“, so Peter Kolba vom Verbraucherschutzverein. Nur in Österreich ziert sich VW noch, die Schäden aus dem Abgasskandal zu begleichen.