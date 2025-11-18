Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärnten Inoffiziell

Neue Handschrift und Blick auf die nächste Wahl

Kärnten
18.11.2025 20:00
Daniel Fellner setzt auf eine Verjüngungskur der Partei und will den Freiheitlichen einige ...
Daniel Fellner setzt auf eine Verjüngungskur der Partei und will den Freiheitlichen einige Themen abluchsen.(Bild: Katrin Fister)

Der rote Neo-Parteichef Daniel Fellner scheint schon auf die nächste Landtagswahl zu schielen und zieht damit einmal mehr den freiheitlichen Zorn auf sich.

0 Kommentare

Nach der SPÖ-Klausur am Wochenende ist eines klar: Die Kärntner Sozialdemokraten erfinden sich neu. Das nicht nur personell, sondern auch inhaltlich.

Denn Neo-Chef Daniel Fellner scharrt nicht nur ein junges Team um sich, sondern fischt auch bei den Themen im FPÖ-Lager. Besonders im Bereich Asylwesen. Wie berichtet, fordert Fellner strengere Regeln für Asylwerber; unter anderem den Ausbau von Deutschkursen.

Freiheitliche poltern weiter
Damit versucht der Lavanttaler, den Roten nicht nur eine neue Handschrift zu verpassen, sondern dürfte damit auch die Kärntner Freiheitlichen ärgern. Damit die Sozialdemokraten den Blauen nicht völlig das Thema abrennen, legen die Freiheitlichen nach der roten Klubklausur einen nach und fordern in alter Manier einen völligen Asylstopp.

„Österreich ist nicht das Sozialamt für die halbe Welt“, poltert FP-Chef Erwin Angerer, dem wohl auch klar geworden ist, dass Fellner indirekt schon den Wahlkampf für die Landtagswahl 2028 eröffnet hat.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
213.934 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
208.363 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
201.963 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Kärnten
Kärnten Inoffiziell
Neue Handschrift und Blick auf die nächste Wahl
Verbrecher blitzen ab
Falscher Arzt: 94-Jähriger enttarnt Telefonbetrug
Gartenhütte in Flammen
Feuersbrunst hinterlässt nur noch Schutt und Asche
Besinnliche Zeit
Idyllischer Adventzauber am Berg und im Seetal
Viel Ruhe und Pflege
20 Messerstiche: So geht es dem verletzten Hund
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf