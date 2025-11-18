Neue Handschrift und Blick auf die nächste Wahl

Freiheitliche poltern weiter

Damit versucht der Lavanttaler, den Roten nicht nur eine neue Handschrift zu verpassen, sondern dürfte damit auch die Kärntner Freiheitlichen ärgern. Damit die Sozialdemokraten den Blauen nicht völlig das Thema abrennen, legen die Freiheitlichen nach der roten Klubklausur einen nach und fordern in alter Manier einen völligen Asylstopp.