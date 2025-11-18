Vorteilswelt
Es weihnachtet schon!

Das Burgenland versinkt im magischen Adventzauber

Burgenland
18.11.2025 11:00
Am 22. November öffnet in Bad Tatzmannsdorf Europas größtes Weihnachtshaus seine Pforten.
Am 22. November öffnet in Bad Tatzmannsdorf Europas größtes Weihnachtshaus seine Pforten.(Bild: Günther Ippisch/Burgenland Tourismus)

28 Weihnachtsmärkte und unzählige winterliche Erlebnisse sorgen bald für festliche Stimmung und unvergessliche Momente.

0 Kommentare

Kaum ist das Martiniloben vorbei, lockt romantischer Adventzauber Gäste aus nah und fern ins Burgenland. Und es werden immer mehr, schließlich verwandelt sich Österreichs jüngstes Bundesland in der stillen Jahreszeit in ein stimmungsvolles Märchenland. Von Nord bis Süd laden festlich beleuchtete Christkindlmärkte, Adventmeilen und Weihnachtsdörfer mit Glühwein, Punsch und regionalen Schmankerln zum Bummeln, Gustieren und Verweilen ein. Außerdem sorgen Kunst- und Krippenausstellungen, Lesungen, Konzerte mit Chören und Blasmusikensembles, Weihnachtskinovorführungen, Kutschenfahrten, Perchtenläufe, Feuershows etc. für ein buntes Kultur- und Unterhaltungsprogramm.

Ein ist der Pannonische Weihnachtsmarkt im Schloss Halbturn von 5. bis 14. Dezember.
Ein ist der Pannonische Weihnachtsmarkt im Schloss Halbturn von 5. bis 14. Dezember.(Bild: Schloss Halbturn)
(Bild: Schloss Halbturn)

Pilotprojekt wird ausgebaut 
Der Tourismus hat den wirtschaftlichen Mehrwert der Adventmärkte erkannt und im Vorjahr mit dem „Winterwunder Mörbisch“ und der größten Weihnachtskrippe der Welt ein einzigartiges Pilotprojekt gestartet. Insgesamt 28.000 Besucher pilgerten dafür in die Seegemeinde. Rust verzeichnete in Folge ein Plus von 20,5 Prozent bei den Ankünften und ein Plus von 9,4 Prozent bei den Übernachtungen. In Mörbisch checkten sogar um 548,1 Prozent mehr Gäste in Beherbergungsbetrieben ein. Die Zahl der Nächtigungen stieg um 278,5 Prozent.

Weil diese signifikanten Steigerungen neue Chancen eröffnen, wird es beim zweiten „Winterwunder Mörbisch“ , das am Samstag eröffnet wird, noch mehr Aussteller, Kulinarik und Entertainment auf der Seebühne und im Seebad geben. Ein Highlight ist etwa das Auftaktkonzert der „Edlseer“.

So sah die weltgrößte Weihnachtskrippe im Vorjahr aus.
So sah die weltgrößte Weihnachtskrippe im Vorjahr aus.(Bild: Maria Hollunder)
Heuer soll alles noch spektakulärer werden.
Heuer soll alles noch spektakulärer werden.(Bild: Burgenland Tourismus/MK Illumination)
(Bild: Burgenland Tourismus/MK Illumination)
Mit dabei sind auch die „Edlseer“.
Mit dabei sind auch die „Edlseer“.(Bild: DIE EDLSEER_KarlSchrotter-Photoroom)
(Bild: Burgenland Tourismus/MK Illumination)

Magie in Burgen und Kellergassen
Auch viele andere Gemeinden beteiligen sich heuer unter der Dachmarke „Winterwunder Burgenland“ am Ausbau des (Vor-)weihnachtstourismus. Eisenstadt, Halbturn, Lackenbach, Lockenhaus, Forchtenstein, Schlaining und Neuhaus am Klausenbach laden in ihren Burgen und Schlössern zum pannonischen Advent ein.

In Jois, Oggau und Neufeld wird am See magisches Flair versprüht. In Bad Sauerbrunn kann man den hektischen Trubel im Christbaumdorf im Kurpark hinter sich lassen, in Heiligenbrunn in der Kellergasse und in Kobersdorf am Alpakahof. In Gols, Güssing und St. Margarethen werden am Hauptplatz Langos und Maroni und Lebkuchen verzehrt.

Für Tagesgäste gibt es Shuttle-Services: Zum Beispiel fährt ein Christkindl- Express von Wien zu ...
Für Tagesgäste gibt es Shuttle-Services: Zum Beispiel fährt ein Christkindl- Express von Wien zu Adventmärkten wie der „Ruster Adventmeile“ oder dem „Winterwunder Mörbisch“.(Bild: Burgenland Tourismus_wearegiving)
Einen Besuch wert ist auch der Adventmarkt im Schloss Kobersdorf.
Einen Besuch wert ist auch der Adventmarkt im Schloss Kobersdorf.(Bild: Schloss Kobersdorf)
Im Yachthafen von Oggau kann man eine schwimmende Krippe bestaunen.
Im Yachthafen von Oggau kann man eine schwimmende Krippe bestaunen.(Bild: Reinhard Judt)

Eiszauber am See
Wer Sorge hat, dass sich die vielen Kalorien auf die Hüften schlagen, kann gleich das neueste Spektakel im winterlichen Burgenland genießen. Am 29. November wird nämlich in der Erlebniswelt „Podo Play“ in Podersdorf eine 600 m² große und wetterunabhängige Echt-Eisbahn mit Schlittschuhverleih und Showprogramm eröffnet.

(Bild: Burgenland Tourismus/freepik)

„So ist Eislaufspaß mit Seeblick garantiert, selbst dann, wenn der Neusiedler See nicht zufriert“, sagt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Geöffnet ist bis 1. März von Mittwoch bis Sonntag. Besitzer der Burgenland Card genießen freien Eintritt.

Burgenland
Reduce-Resort
Zwölf wollen Top-Job im größten Kurort des Landes
Post-Zustellbasis
„Schließung wäre Schlag ins Gesicht für Region“
Mehrere Tiere tot
Vogelgrippe: Erster Fall bei Nutztieren bestätigt
Projekt der Volkshilfe
„Burgenland schenkt“ auch heuer wieder Hoffnung
Entgangene Gewinne
Zahlendreher im ORF: Lotterien sorgen für Chaos
