Das Burgenland versinkt im magischen Adventzauber

Pilotprojekt wird ausgebaut

Der Tourismus hat den wirtschaftlichen Mehrwert der Adventmärkte erkannt und im Vorjahr mit dem „Winterwunder Mörbisch“ und der größten Weihnachtskrippe der Welt ein einzigartiges Pilotprojekt gestartet. Insgesamt 28.000 Besucher pilgerten dafür in die Seegemeinde. Rust verzeichnete in Folge ein Plus von 20,5 Prozent bei den Ankünften und ein Plus von 9,4 Prozent bei den Übernachtungen. In Mörbisch checkten sogar um 548,1 Prozent mehr Gäste in Beherbergungsbetrieben ein. Die Zahl der Nächtigungen stieg um 278,5 Prozent.