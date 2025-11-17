Ischgl wird zum Lego-Winterwunderland!

Warum in der kommenden Wintersaison selbst Erwachsene im Tiroler Ischgl wieder zu Baumeistern werden.
Da braut sich etwas Großes, Buntes und unglaublich Winterliches zusammen! Wer in der kommenden Wintersaison ins Tiroler Paznaun reist, darf sich auf ein Erlebnis freuen, das es so in den Alpen noch nie gegeben hat. Unter dem Motto „LEGO Winterspaß für alle – kreativ, sportlich, einzigartig“ verwandelt sich Ischgl von November 2025 bis April 2026 in eine riesige Bühne für Fantasie, Familienfreude und sportlichen Entdeckergeist. Doch das spektakulärste Highlight wird erst am Berg selbst enthüllt – und es soll Besucher regelrecht sprachlos machen…
Im Pardorama, dem modern-gläsernen Bergrestaurant auf über 2600 Metern, wartet ein Weltrekord: die höchste LEGO Fan-Ausstellung weltweit. Farbenfrohe Städte, Fantasiefiguren, Sporthelden und kreative Bauideen der internationalen LEGO Community lassen Groß und Klein staunen.
Der Eintritt? Bereits im Skipass und im Fußgängerticket inkludiert!
Dazu gibt es die ganze Saison über interaktive Bauaktionen – vom Familienprojekt bis zur Mini-Meisterschöpfung. „Die Verbindung von kreativem Bauen, sportlicher Energie und winterlicher Umgebung macht diese Kooperation so besonders“, erklärt Markus Walser von der Silvrettaseilbahn AG.
Vom 10. bis 17. Jänner 2026 verwandelt sich die Silvretta Arena außerdem erneut in eine weiße Open-Air-Galerie: 20 internationale Künstler, 10 Teams, gewaltige Blöcke aus Schnee – und heuer erstmals unter dem Motto „LEGO meets Sports“.
Die Themenpalette reicht von Fußball über Formel 1 bis zum Rodelsport, einer paralympischen Disziplin und einer Skulptur, die ganz dem Tennis und der Ischgl Trophy gewidmet ist. Klar definierte Kanten, humorvolle Details und LEGO-typische Ästhetik verleihen den meterhohen Schneefiguren ihren ganz eigenen Charme.
Die fertigen Kunstwerke sind ab 16. Jänner 2026 zu bewundern – erreichbar über die Flimjochbahn oder Idjochbahn, jedoch ausschließlich auf Skiern oder mit dem Snowboard.
Ein besonderer Blickfang wartet bereits ab 12. Jänner 2026 an der Talstation der Silvrettabahn: Ein 1:1 LEGO Modell des Kick Sauber F1 Rennwagens, frisch aus Miami, nun erstmals im Alpenwinter zu sehen. Ein Muss für jeden Motorsportfan!
„Mit den LEGO Erlebnissen bringen wir spielerische Fantasie und generationenübergreifende Begeisterung auf den Berg“, betont Alexander von der Thannen vom Tourismusverband Paznaun – Ischgl. Man wolle zeigen, dass hochwertiger Wintertourismus und kreatives Erleben bestens zusammenpassen – für Familien ebenso wie für internationale Gäste.
