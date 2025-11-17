Ischgl wird zum Lego-Winterwunderland!

Die fertigen Kunstwerke sind ab 16. Jänner 2026 zu bewundern – erreichbar über die Flimjochbahn oder Idjochbahn, jedoch ausschließlich auf Skiern oder mit dem Snowboard.

Ein besonderer Blickfang wartet bereits ab 12. Jänner 2026 an der Talstation der Silvrettabahn: Ein 1:1 LEGO Modell des Kick Sauber F1 Rennwagens, frisch aus Miami, nun erstmals im Alpenwinter zu sehen. Ein Muss für jeden Motorsportfan!