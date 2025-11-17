Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Klemmbaustein-Fans

Ischgl wird zum Lego-Winterwunderland!

Bergkrone
17.11.2025 09:42
Die Verbindung von kreativem Bauen, sportlicher Energie und winterlicher Umgebung macht diese ...
Die Verbindung von kreativem Bauen, sportlicher Energie und winterlicher Umgebung macht diese Kooperation mit der LEGO Marke für das Tiroler Ischgl so besonders.(Bild: TVB Paznaun-Ischgl)

Warum in der kommenden Wintersaison selbst Erwachsene im Tiroler Ischgl wieder zu Baumeistern werden.

0 Kommentare

Da braut sich etwas Großes, Buntes und unglaublich Winterliches zusammen! Wer in der kommenden Wintersaison ins Tiroler Paznaun reist, darf sich auf ein Erlebnis freuen, das es so in den Alpen noch nie gegeben hat. Unter dem Motto „LEGO Winterspaß für alle – kreativ, sportlich, einzigartig“ verwandelt sich Ischgl von November 2025 bis April 2026 in eine riesige Bühne für Fantasie, Familienfreude und sportlichen Entdeckergeist. Doch das spektakulärste Highlight wird erst am Berg selbst enthüllt – und es soll Besucher regelrecht sprachlos machen…

Im Pardorama, dem modern-gläsernen Bergrestaurant auf über 2600 Metern, wartet ein Weltrekord: die höchste LEGO Fan-Ausstellung weltweit. Farbenfrohe Städte, Fantasiefiguren, Sporthelden und kreative Bauideen der internationalen LEGO Community lassen Groß und Klein staunen.
Der Eintritt? Bereits im Skipass und im Fußgängerticket inkludiert!

Dazu gibt es die ganze Saison über interaktive Bauaktionen – vom Familienprojekt bis zur Mini-Meisterschöpfung. „Die Verbindung von kreativem Bauen, sportlicher Energie und winterlicher Umgebung macht diese Kooperation so besonders“, erklärt Markus Walser von der Silvrettaseilbahn AG.

Vom 10. bis 17. Jänner 2026 verwandelt sich die Silvretta Arena außerdem erneut in eine weiße Open-Air-Galerie: 20 internationale Künstler, 10 Teams, gewaltige Blöcke aus Schnee – und heuer erstmals unter dem Motto „LEGO meets Sports“.

Die Themenpalette reicht von Fußball über Formel 1 bis zum Rodelsport, einer paralympischen Disziplin und einer Skulptur, die ganz dem Tennis und der Ischgl Trophy gewidmet ist. Klar definierte Kanten, humorvolle Details und LEGO-typische Ästhetik verleihen den meterhohen Schneefiguren ihren ganz eigenen Charme.

Die fertigen Kunstwerke sind ab 16. Jänner 2026 zu bewundern – erreichbar über die Flimjochbahn oder Idjochbahn, jedoch ausschließlich auf Skiern oder mit dem Snowboard.

Ein besonderer Blickfang wartet bereits ab 12. Jänner 2026 an der Talstation der Silvrettabahn:  Ein 1:1 LEGO Modell des Kick Sauber F1 Rennwagens, frisch aus Miami, nun erstmals im Alpenwinter zu sehen. Ein Muss für jeden Motorsportfan!

„Mit den LEGO Erlebnissen bringen wir spielerische Fantasie und generationenübergreifende Begeisterung auf den Berg“, betont Alexander von der Thannen vom Tourismusverband Paznaun – Ischgl. Man wolle zeigen, dass hochwertiger Wintertourismus und kreatives Erleben bestens zusammenpassen – für Familien ebenso wie für internationale Gäste.

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Vor dem Hintergrund der Hohen Munde grasen Schafe entlang der Route.
Nix wie los
Auf einen Minigipfel über
dem Mieminger Plateau
Bei solch wunderschönen Herbstimpressionen möchte man am liebsten sofort in die Bergschuhe ...
Wanderbare Steiermark
Traumhafte Herbsttour durchs Grazer Bergland
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf