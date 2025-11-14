Traumhafte Herbsttour durchs Grazer Bergland

Nach diesem Abstecher setzen wir den Weg durch den Wald fort, erreichen den Rastplatz „Bilderbuche“ und wandern weiter, bis wir kurz vor der ehemaligen Goldhannwarte auf einem Steig bergab zum Friedhof und mit einem letzten Gegenanstieg zur Wallfahrtskirche Maria Straßengel kommen. Über das Ortszentrum geht es schließlich zum Bahnhof Judendorf-Straßengel.