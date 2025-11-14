Traumhafte Herbsttour durchs Grazer Bergland

Die fünfte Etappe des neuen Wanderweges, den Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti für uns erkundet haben, führt durch eine stille und vielfältige Kulturlandschaft nordwestlich der Murstadt.
Der neue Grazer Bergland Wanderweg erschließt die abwechslungsreiche Landschaft der Gemeinden Peggau, Frohnleiten, Übelbach, Deutschfeistritz, Gratwein-Straßengel und Gratkorn in mehreren Etappen – alle mit dem Zug gut erreichbar. In der Übergangszeit zwischen Herbst und Winter, wenn in höheren Lagen bereits Schnee liegt, laden tiefer gelegene Regionen zu genussvollen Wanderungen ein.
Die fünfte Etappe bietet ideale Voraussetzungen dafür und führt von Gratwein durch stille Mischwälder, vorbei am Schloss Plankenwarth, auf den Generalkogel weiter zur Wallfahrtskirche Maria Straßengel. Das einfache Gelände und die gute Erreichbarkeit machen diese Tour zu einem empfehlenswerten Ziel für spätherbstliche Tage.
Fazit: Natur und Kultur mit Öffis perfekt kombinierbar.
Wir starten beim Bahnhof Gratwein-Gratkorn und gehen durch das Ortszentrum von Gratwein, bevor der Wanderweg leicht in Richtung Kugelberg ansteigt. Durch lichte Wälder und vorbei an Pferdekoppeln führt uns die Route auf abwechslungsreichen Wegen zur im Wald gelegenen Lindenkreuz-Kapelle.
Anschließend passieren wir das Schloss Plankenwarth und durchqueren den gleichnamigen Ort, ehe wir über Forststraßen zur Abzweigung Generalkogel gelangen. Der kurze Anstieg zum Gipfel wird mit einer schönen Aussicht belohnt.
Nach diesem Abstecher setzen wir den Weg durch den Wald fort, erreichen den Rastplatz „Bilderbuche“ und wandern weiter, bis wir kurz vor der ehemaligen Goldhannwarte auf einem Steig bergab zum Friedhof und mit einem letzten Gegenanstieg zur Wallfahrtskirche Maria Straßengel kommen. Über das Ortszentrum geht es schließlich zum Bahnhof Judendorf-Straßengel.
