Auf einen Minigipfel über dem Mieminger Plateau

Wir spazieren auf einem Fahrweg bis zum Bach und folgen diesem abwärts zur Brücke. Die wird überquert, danach geht es links des Baches auf dem Asphaltweg zu den letzten Häusern („Plateaublick“). Dann folgt man dem Asphaltweg weiter, der am Rand der Wiesen hinauf zur von hier schon gut sichtbaren Obergkapelle zieht.