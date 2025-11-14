Vorteilswelt
Auf einen Minigipfel über dem Mieminger Plateau

Tirol
14.11.2025 17:00
Vor dem Hintergrund der Hohen Munde grasen Schafe entlang der Route.
Vor dem Hintergrund der Hohen Munde grasen Schafe entlang der Route.(Bild: Peter Freiberger)

Unsere herbstliche Rundwanderung führt vom Badesee in Mieming auf das nahe Fiechter Köpfl – eindrucksvoller Plateaublick inklusive. Dabei treffen wir auch auf ein paar nette tierische Zeitgenossen.

0 Kommentare

Das Mieminger Plateau steht auch im November noch für Sonne, allerdings sollte diese Tour erst am späteren Vormittag begonnen werden. Vom Parkplatz heißt es der Beschilderung „Plateaublick“ folgen. Dieser Aussichtspunkt stellt auch das erste Ziel der Runde dar.

Wir spazieren auf einem Fahrweg bis zum Bach und folgen diesem abwärts zur Brücke. Die wird überquert, danach geht es links des Baches auf dem Asphaltweg zu den letzten Häusern („Plateaublick“). Dann folgt man dem Asphaltweg weiter, der am Rand der Wiesen hinauf zur von hier schon gut sichtbaren Obergkapelle zieht.

Wundervolle Aussicht vom „Plateaublick“ auf das Sonnenplateau und das Oberinntal.
Wundervolle Aussicht vom „Plateaublick“ auf das Sonnenplateau und das Oberinntal.(Bild: Peter Freiberger)

Dort leitet die Route in den Wald („Plateaublick“, „Fiechter Köpfl“), an einer Gabelung ist unser Ziel zweimal angeschrieben. An der Stelle halten wir uns rechts (8 B), ein Steig bzw. Weg führt jetzt im Wald aufwärts. Später dann links und bezeichnet in wenigen Schritten zum „Plateaublick“ (968 m). Nun lassen sich weite Teile des Mieminger Plateaus überblicken.

Daten & Fakten

  • Talort: Mieming, Ortsteil See
  • Ausgangspunkt: kostenloser Parkplatz (rund 800 m) beim Mieminger Badesee im Mieminger Ortsteil See
  • Strecke: (asphaltierter) Fahrweg (überwiegend verkehrsfrei), Karrenweg, Steig
  • Ausrüstung: feste Schuhe, evt. Stöcke
  • Voraussetzung: Grundmaß an Ausdauer, sonst keine besonderen Voraussetzungen erforderlich
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Mountainbuggy: nein
  • Einkehrmöglichkeiten: keine entlang der Strecke; diverse Einkehrmöglichkeiten in Mieming
  • Öffis: S-Bahn nach Mötz, von hier mit Bus 470 bis knapp vor den Ausgangspunkt (Haltestelle „Abzweigung Badesee“)
  • Höhenunterschied: je rund 250 Höhenmeter in Auf- bzw.Abstieg(gesamte Runde)
  • Länge: rund 8,5 Kilometer (gesamte Runde)
  • Gehzeit: gut 2 Stunden (gesamte Runde); 1 Std. bis Fiechter Köpfl (Rückweg etwas länger)

Anschließend geht man zurück zur Routengabelung und in rund fünf Minuten bezeichnet zum „Fiechter Köpfl“ (1032 m). Der kleine Mugel ist ziemlich zugewachsen, die Aussicht hält sich in Grenzen. Immerhin – ein Gipfelchen ist erreicht.

Auch mystische Stimmung erwartet uns.
Auch mystische Stimmung erwartet uns.(Bild: Peter Freiberger)

Am Köpfl dann gleichbleibend voran bzw. abwärts („Untermieming“, „Telfs“), später an einer Kreuzung am Fahrweg der Route 8A (!) folgen. Bei der nächsten Routengabelung Richtung „Fiecht“ und bald wieder auf der ursprünglichen Route retour zum Ausgangspunkt.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

