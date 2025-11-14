Auf einen Minigipfel über dem Mieminger Plateau

Unsere herbstliche Rundwanderung führt vom Badesee in Mieming auf das nahe Fiechter Köpfl – eindrucksvoller Plateaublick inklusive. Dabei treffen wir auch auf ein paar nette tierische Zeitgenossen.
Das Mieminger Plateau steht auch im November noch für Sonne, allerdings sollte diese Tour erst am späteren Vormittag begonnen werden. Vom Parkplatz heißt es der Beschilderung „Plateaublick“ folgen. Dieser Aussichtspunkt stellt auch das erste Ziel der Runde dar.
Wir spazieren auf einem Fahrweg bis zum Bach und folgen diesem abwärts zur Brücke. Die wird überquert, danach geht es links des Baches auf dem Asphaltweg zu den letzten Häusern („Plateaublick“). Dann folgt man dem Asphaltweg weiter, der am Rand der Wiesen hinauf zur von hier schon gut sichtbaren Obergkapelle zieht.
Dort leitet die Route in den Wald („Plateaublick“, „Fiechter Köpfl“), an einer Gabelung ist unser Ziel zweimal angeschrieben. An der Stelle halten wir uns rechts (8 B), ein Steig bzw. Weg führt jetzt im Wald aufwärts. Später dann links und bezeichnet in wenigen Schritten zum „Plateaublick“ (968 m). Nun lassen sich weite Teile des Mieminger Plateaus überblicken.
Anschließend geht man zurück zur Routengabelung und in rund fünf Minuten bezeichnet zum „Fiechter Köpfl“ (1032 m). Der kleine Mugel ist ziemlich zugewachsen, die Aussicht hält sich in Grenzen. Immerhin – ein Gipfelchen ist erreicht.
Am Köpfl dann gleichbleibend voran bzw. abwärts („Untermieming“, „Telfs“), später an einer Kreuzung am Fahrweg der Route 8A (!) folgen. Bei der nächsten Routengabelung Richtung „Fiecht“ und bald wieder auf der ursprünglichen Route retour zum Ausgangspunkt.
