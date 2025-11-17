Mopedlenker (15) rutscht nach Kollision unter Bus

Das hätte in einer Tragödie enden können! Nach der Kollision mit einem Linienbus im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) rutschte ein junger Mopedlenker unter das Fahrzeug. Überrollt wurde der 15-Jährige durch glückliche Umstände nicht. Er Jugendliche kam glimpflich davon.
Ereignet hat sich der fatale Unfall am Sonntagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr. Der 15-jährige Einheimische war mit seinem Moped auf der schmalen Hochzirl-Straße bergwärts unterwegs, als er laut Polizei im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Am Ende der Kurve krachte der Jugendliche dann gegen die Front eines entgegenkommenden Busses.
Da der Buslenker offenbar nur langsam fuhr und sofort eine Vollbremsung einleitete, wurde der 15-Jährige nicht überrollt.
Die Polizei
Vollbremsung rettete wohl Leben
Durch den Aufprall kam der Teenager zu Sturz – daraufhin rutschte er unter den Linienbus! „Da dessen Lenker, ein 37-jähriger Einheimischer, offenbar nur langsam fuhr und sofort eine Vollbremsung einleitete, wurde der 15-Jährige nicht überrollt“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Beide Lenker leicht verletzt
Der Mopedlenker hatte riesiges Glück im Unglück – er kam mit leichteren Verletzungen davon. Auch der Busfahrer erlitt laut Polizei eine leichte Verletzung. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Zirl: „Wir übernahmen gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr vom Landeskrankenhaus Hochzirl die Verkehrsregelung und unterstützten den Rettungsdienst sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers RK-2 bei der Patientenversorgung.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.