Mopedlenker (15) rutscht nach Kollision unter Bus

Ereignet hat sich der fatale Unfall am Sonntagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr. Der 15-jährige Einheimische war mit seinem Moped auf der schmalen Hochzirl-Straße bergwärts unterwegs, als er laut Polizei im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Am Ende der Kurve krachte der Jugendliche dann gegen die Front eines entgegenkommenden Busses.