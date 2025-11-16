Klein-Lkw brachte vier Tonnen zu viel auf Waage

Ein sprichwörtlich dicker bzw. schwerer Fisch ging der Tiroler Polizei bei Fahrzeugkontrollen auf der Fernpassstraße bei Nassereith ins Netz. Ein Klein-Lkw war um mehr als vier Tonnen überladen. Dem italienischen Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen folgen.
Der 27-jährige Italiener war auf der B179 Fernpassstraße mit einem Klein-Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen unterwegs und wurde Samstagmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.
Weiterfahrt untersagt
„Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug um 4100 Kilogramm überladen war“, heißt es vonseiten der Exekutive. Dem Lenker sei die Weiterfahrt „bis zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes“ untersagt worden. Außerdem wurde von ihm eine Sicherheitsleistung eingehoben.
Der 27-jährige Lenker und der Zulassungsbesitzer des Klein-Lkw werden an die zuständige Behörde angezeigt, so die Polizei abschließend.
