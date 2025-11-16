Klein-Lkw brachte vier Tonnen zu viel auf Waage

Weiterfahrt untersagt

„Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug um 4100 Kilogramm überladen war“, heißt es vonseiten der Exekutive. Dem Lenker sei die Weiterfahrt „bis zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes“ untersagt worden. Außerdem wurde von ihm eine Sicherheitsleistung eingehoben.