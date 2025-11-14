Schwerverkehr: Anzeigenflut bei „Aktion scharf“

Eine landesweite „Aktion scharf“ im Schwerverkehr führte die Tiroler Polizei zusammen mit Behörden und Asfinag am Mittwoch durch. Im Zuge der achtstündigen Kontrollen wurden 380 Schwerfahrzeuge unter die Lupe genommen. Bei 120 Fahrzeugen wurden Übertretungen festgestellt. 20 Lenkern wurde überhaupt die Weiterfahrt untersagt. Sieben Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abgenommen.