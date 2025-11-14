Hart bei Graz schafft Gemeinderats-Livestream ab

„Transparenz und Bürgernähe abgedreht“

Bei der Opposition – der Bürgerliste mit Jakob Binder an der Spitze – sorgt das für Kritik. „Ich bin enttäuscht, dass man Transparenz und Bürgernähe abdreht.“ Noch bitterer stößt Binder jedoch der Beschluss auf, dass das Sitzungsgeld der Gemeinderäte von 30 auf 100 Euro erhöht wurde. Für die Obleute der Ausschüsse gibt es künftig außerdem 300 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. „Ich weiß nicht, wie man sich das leisten kann“, sagt Binder. „Gerade jetzt, wo der Spardruck so hoch ist, ist das ein falsches Zeichen.“